1 órája

Telekom-leállás jön Bács-Kiskunban, több településen szünetel az internet és a TV

Címkék#karbantartartás#szolgáltatási szünet#internet#Telekom

A Telekom oldalán figyelmeztette ügyfeleit arról, hogy lehetséges időszakos szolgáltatás kiesés lehet ezen a héten korszerűsítés miatt. A szünetről részletes tájékoztatás itt olvashat.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint hálózat korszerűsítést végeznek a héten Bács-Kiskun vármegyében, így ezekben az időszakokban üzemszünet lehet az adott településeken.

Internet szünetelése miatt háborog az egyik felhaszáló
Több óráig szünetel TV -, internet -, valamint a telfonszolgáltatás
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Szünetel az otthoni internet-, TV- és telefonszolgáltatás

2025. október 14-én éjfél és hajnali 4 óra között között: 

  • Bugac, 
  • Bugacpusztaháza, 
  • Jakabszállás, 
  • Kecskemét települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. 

A tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc.

Mit tegyen, ha nem áll helyre a szolgáltatás?

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal a szolgáltatásban, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. 

Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, hívja a Telekom ügyfélszolgálatot a díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

