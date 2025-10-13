2 órája
Telekom-leállás jön Bács-Kiskunban, több településen szünetel az internet és a TV
A Telekom oldalán figyelmeztette ügyfeleit arról, hogy lehetséges időszakos szolgáltatás kiesés lehet ezen a héten korszerűsítés miatt. A szünetről részletes tájékoztatás itt olvashat.
A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint hálózat korszerűsítést végeznek a héten Bács-Kiskun vármegyében, így ezekben az időszakokban üzemszünet lehet az adott településeken.
Szünetel az otthoni internet-, TV- és telefonszolgáltatás
2025. október 14-én éjfél és hajnali 4 óra között között:
- Bugac,
- Bugacpusztaháza,
- Jakabszállás,
- Kecskemét települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő.
A tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc.
Mit tegyen, ha nem áll helyre a szolgáltatás?
Amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal a szolgáltatásban, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, hívja a Telekom ügyfélszolgálatot a díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!
