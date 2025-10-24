58 perce
„Family, Főnix, Fehér Hajó, Pálma” – szórakozóhelyek, melyeket a mai napig nem felejtünk
A BAON Facebook-oldalán feltett kérdésünk ismét nagy hullámokat kavart: melyik a kedvenc szórakozóhelyed Bács-Kiskunban – akár a múltból, akár a jelenből? A több mint kétszáz komment között volt, aki a régi diszkókat siratta, és volt, aki a mai szórakozóhelyről írt.
Ha valaki végigolvassa a Facebook-kommenteket, azonnal világossá válik az olvasói válaszokból: Bács-Kiskun igazi buliközpont volt a 2000-es évek elején és a ’90-es években. A legtöbben nem is a mostani szórakozóhelyeket emlegették, hanem a már bezárt, de annál emlékezetesebb klubokat.
A hőskor – amikor minden településnek megvolt a maga legendája
„Family, Főnix, Fehér Hajó, Pálma…” – sorolta egy bajai hozzászóló, mintha csak egy múltidéző slágert dúdolna. Más valaki csak ennyit írt: „Robinson annó.” Ez a név több tucatszor is előkerült, a kommentelők szerint ott születtek a legjobb bulik, barátságok és talán még néhány szerelem is.
Kecskeméten sokan a Bling-Bling Nights klubot és a Sasfészket emlegették, ahol „még valódi táncparkett volt, nem csak füstgép és villogás”, míg Kiskunmajsán az Alcatraz és a Sziget, Kecelen a Club Corona számított kihagyhatatlan helynek. Lajosmizsén a Road House és a Mystic volt fogalom, Ladánybenén a Sylver, Kiskunhalason a Dance Tuning Disco, Hartán pedig a legendás Glasshouse vonzotta a hétvégék népét.
Egy hozzászóló így foglalta össze a hangulatot: „Fergeteges volt. Igazi szép emlékek tömkelege.”
Sokan nosztalgiával írtak arról is, hogy akkoriban szinte minden faluban volt egy klub, egy presszó vagy egy „pajta diszkó”, ahol a fél megye találkozott. Régebben a fiataloknak több bulizási lehetősége volt, ma már ez kevésbé mondható el.
A jelen: új helyek, más hangulat
Bár a nosztalgia uralta a kommentfolyamot, szerencsére nem csak a múltból szólt a zene. Akadtak, akik a jelenről írtak, és megemlítették azokat a szórakozóhelyeket, ahol ma is pezseg az élet.
A legtöbben a Glasshouse Diszkót Hartán dicsérték – „GH Harta, mindig!” – írta több hozzászóló is. Emellett Kecskeméten a The Temple – Art, Gastro & Bar nevét említették többen, ahol a modern városi szórakozás keveredik a gasztronómiával. Mások kisebb bárokat, pubokat és presszókat említettek, amelyek ugyan már nem a hajdani diszkók fényét hozzák, de mégis közösségi terekként működnek.
A kommentekből kiderül: ma már nem feltétlen a hajnalig tartó tánc, hanem inkább a jó társaság, az élő zene és a hangulatos esték vonzzák a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A bulikultúra átalakult – de a közösségi igény nem tűnt el.
A szórakozóhely több volt, mint egy hely
Talán ezért is ennyire megható olvasni a válaszokat. A legtöbb kommentből nem egyszerű helynevek, hanem életérzések köszöntek vissza. Egy-egy név mögött barátok, első szerelmek, fiatalkori nevetések és soha el nem felejtett dalok bújtak meg.
„A Kanyar Presszó, Isten nyugosztalja Csurka Józsit” – írta egy férfi, és ezzel nemcsak egy helyet, hanem egy korszakot is elbúcsúztatott. Egy másik kommentelő pedig keserédesen jegyezte meg: „Sok hely mehetne még, ha engedték volna…”
Ezekből a mondatokból érződik, hogy a szórakozóhelyek nem csupán tánctermek és bárok voltak, hanem egy-egy közösség szíve, ahol mindenki ismert mindenkit, és ahol a hétvége még tényleg esemény volt.
Ma már kevesebb, de a hangulat örök
A hozzászólások alapján Bács-Kiskun megyében ma kevesebb az olyan hely, ami egyszerre vonzza a fiatalokat és a nosztalgiázókat. De az emlékekből ítélve a hangulat, a közösség és az a bizonyos „vidéki buliérzés” nem tűnt el – csak átalakult. A mai generáció talán másképp szórakozik, de a zenéhez, a barátokhoz és a közös nevetéshez való vágy ugyanaz maradt, mint húsz vagy harminc éve.
