október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

1 órája

„Family, Főnix, Fehér Hajó, Pálma” – szórakozóhelyek, melyeket a mai napig nem felejtünk

Címkék#klub#presszó#nosztalgia#diszkó

A BAON Facebook-oldalán feltett kérdésünk ismét nagy hullámokat kavart: melyik a kedvenc szórakozóhelyed Bács-Kiskunban – akár a múltból, akár a jelenből? A több mint kétszáz komment között volt, aki a régi diszkókat siratta, és volt, aki a mai szórakozóhelyről írt.

Orosz Fanni Flóra

Ha valaki végigolvassa a Facebook-kommenteket, azonnal világossá válik az olvasói válaszokból: Bács-Kiskun igazi buliközpont volt a 2000-es évek elején és a ’90-es években. A legtöbben nem is a mostani szórakozóhelyeket emlegették, hanem a már bezárt, de annál emlékezetesebb klubokat.

Szórakozóhely Baján a 2000-es években
A Club Family Disco is egy közkedvelt szórakozóhely volt Baján
Forrás: MW / archív-felvétel

A hőskor – amikor minden településnek megvolt a maga legendája

„Family, Főnix, Fehér Hajó, Pálma…” – sorolta egy bajai hozzászóló, mintha csak egy múltidéző slágert dúdolna. Más valaki csak ennyit írt: „Robinson annó.” Ez a név több tucatszor is előkerült, a kommentelők szerint ott születtek a legjobb bulik, barátságok és talán még néhány szerelem is.

Kecskeméten sokan a Bling-Bling Nights klubot és a Sasfészket emlegették, ahol „még valódi táncparkett volt, nem csak füstgép és villogás”, míg Kiskunmajsán az Alcatraz és a Sziget, Kecelen a Club Corona számított kihagyhatatlan helynek. Lajosmizsén a Road House és a Mystic volt fogalom, Ladánybenén a Sylver, Kiskunhalason a Dance Tuning Disco, Hartán pedig a legendás Glasshouse vonzotta a hétvégék népét.

Egy hozzászóló így foglalta össze a hangulatot: „Fergeteges volt. Igazi szép emlékek tömkelege.”

Sokan nosztalgiával írtak arról is, hogy akkoriban szinte minden faluban volt egy klub, egy presszó vagy egy „pajta diszkó”, ahol a fél megye találkozott. Régebben a fiataloknak több bulizási lehetősége volt, ma már ez kevésbé mondható el.

A jelen: új helyek, más hangulat

Bár a nosztalgia uralta a kommentfolyamot, szerencsére nem csak a múltból szólt a zene. Akadtak, akik a jelenről írtak, és megemlítették azokat a szórakozóhelyeket, ahol ma is pezseg az élet.

A legtöbben a Glasshouse Diszkót Hartán dicsérték – „GH Harta, mindig!” – írta több hozzászóló is. Emellett Kecskeméten a The Temple – Art, Gastro & Bar nevét említették többen, ahol a modern városi szórakozás keveredik a gasztronómiával. Mások kisebb bárokat, pubokat és presszókat említettek, amelyek ugyan már nem a hajdani diszkók fényét hozzák, de mégis közösségi terekként működnek.

A kommentekből kiderül: ma már nem feltétlen a hajnalig tartó tánc, hanem inkább a jó társaság, az élő zene és a hangulatos esték vonzzák a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A bulikultúra átalakult – de a közösségi igény nem tűnt el.

A szórakozóhely több volt, mint egy hely

Talán ezért is ennyire megható olvasni a válaszokat. A legtöbb kommentből nem egyszerű helynevek, hanem életérzések köszöntek vissza. Egy-egy név mögött barátok, első szerelmek, fiatalkori nevetések és soha el nem felejtett dalok bújtak meg.

„A Kanyar Presszó, Isten nyugosztalja Csurka Józsit” – írta egy férfi, és ezzel nemcsak egy helyet, hanem egy korszakot is elbúcsúztatott. Egy másik kommentelő pedig keserédesen jegyezte meg: „Sok hely mehetne még, ha engedték volna…”

Ezekből a mondatokból érződik, hogy a szórakozóhelyek nem csupán tánctermek és bárok voltak, hanem egy-egy közösség szíve, ahol mindenki ismert mindenkit, és ahol a hétvége még tényleg esemény volt.

Ma már kevesebb, de a hangulat örök

A hozzászólások alapján Bács-Kiskun megyében ma kevesebb az olyan hely, ami egyszerre vonzza a fiatalokat és a nosztalgiázókat. De az emlékekből ítélve a hangulat, a közösség és az a bizonyos „vidéki buliérzés” nem tűnt el – csak átalakult. A mai generáció talán másképp szórakozik, de a zenéhez, a barátokhoz és a közös nevetéshez való vágy ugyanaz maradt, mint húsz vagy harminc éve.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu