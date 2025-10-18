október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudáspróba

57 perce

Kened-vágod a szlenget? Akkor ez a kvíz neked való!

Címkék#szleng#kvíz#fiatal

Az internetes nyelv folyamatosan változik. Ezen a szleng-kvízzel megmutathatod, mennyire vagy képben a mai fiatalok nyelvezetével.

Baon.hu

Biztos mindenkivel előfordult már, hogy olyan szót hallott egy fiataltól, amit nem ismer. Ebben a kvízünkben olyan rövidítéseket hoztunk, amelyet a mai tinédzserek használnak, ám nem biztos, hogy tudjuk is mit jelent. Tedd próbára tudásod mennyire ismered a mai szlenget!

szleng-kvízt töltenek a fiatalok
Tedd próbára a tudásod a szleng-kvízzel!
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Itt a nagy szleng-kvíz!

1.
Mit jelent a LOL rövidítés?!
2.
Kikre használják azt a kifejezést, hogy boomer?
3.
Mit jelent a TGIF rövidítés?
4.
Mit jelent a TB rövidítés?
5.
Mit jelent a FYI rövidítés?
6.
Mit jelent a DM rövidítés?

Ha tetszett kvízünk, akkor nézd meg további tesztjeinket is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu