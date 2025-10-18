Tudáspróba
3 órája
Kened-vágod a szlenget? Akkor ez a kvíz neked való!
Az internetes nyelv folyamatosan változik. Ezen a szleng-kvízzel megmutathatod, mennyire vagy képben a mai fiatalok nyelvezetével.
Biztos mindenkivel előfordult már, hogy olyan szót hallott egy fiataltól, amit nem ismer. Ebben a kvízünkben olyan rövidítéseket hoztunk, amelyet a mai tinédzserek használnak, ám nem biztos, hogy tudjuk is mit jelent. Tedd próbára tudásod mennyire ismered a mai szlenget!
Itt a nagy szleng-kvíz!
1.
Mit jelent a LOL rövidítés?!
2.
Kikre használják azt a kifejezést, hogy boomer?
3.
Mit jelent a TGIF rövidítés?
4.
Mit jelent a TB rövidítés?
5.
Mit jelent a FYI rövidítés?
6.
Mit jelent a DM rövidítés?
Ha tetszett kvízünk, akkor nézd meg további tesztjeinket is!
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre