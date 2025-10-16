október 16., csütörtök

Tünetek

„Majd kialszod!” – a gyakran hisztinek titulált betegség sokak életét keseríti meg

Gyakran hallani kívülállóktól, hogy egy-egy mentális betegséget csak hiszti vagy kitalációnak tartanak. Nincs ez másképp a szezonális depresszióval sem, melyet különösen szeretnek elbagatellizálni az emberek, pedig komoly hatással lehet a közérzetre és a mindennapokra is.

Brockmeyer Sophie Isabella

„Nincs is ilyen, majd kialszod magad és jobb lesz” – ez a válasz szokott sokszor érkezni arra, ha valaki elmeséli, hogy szezonális depresszióban szenved. Attól még, hogy nem ismerjük a betegséget, nem biztos, hogy nem is létezik ilyen. A depresszió fajtái közül ezzel a speciális típussal kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt Bánsági Elza kecskeméti tanácsadó szakpszichológus. 

szezonális depresszióban szenvedő nő
A szezonális depressziót gyakran hisztinek bélyegzik a kívülállók, pedig egyáltalán nem erről van szó
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mi az a szezonális depresszió?

A szezonális depresszió – hivatalos nevén szezonális affektív zavar – egy visszatérő hangulati rendellenesség, amely leggyakrabban az őszi-téli hónapokban jelentkezik, és tavasszal fokozatosan enyhül. Nagyon hasonlítanak jelei a klasszikus depresszió tüneteihez: 

  • levertség, 
  • energiahiány, 
  • alvászavar, 
  • fokozott szénhidrátéhség, 
  • súlygyarapodás, 
  • csökkent érdeklődés a mindennapi tevékenységek iránt, 
  • motiválatlanság, 
  • ingerlékenység. 

Nem egyszerű „rosszkedvről” van szó, hanem olyan állapotról, amely jelentősen ronthatja az életminőséget. Becslések szerint Európában a felnőtt lakosság körülbelül 2–8 százalékát érinti a szezonális affektív zavar valamilyen formában. Emellett sokan szenvednek enyhébb, úgynevezett „téli lehangoltságban”, amely nem éri el a diagnosztikus küszöböt, de mégis kellemetlen tünetekkel járhat - magyarázta Bánsági Elza.

Miért alakul ki?

A legelfogadottabb magyarázat szerint a szezonális depresszió fő kiváltója a fényhiány. Ősszel és télen rövidülnek a nappalok, kevesebb természetes fény ér bennünket. Ez a fénycsökkenés befolyásolja a cirkadián ritmust – a belső biológiai óránkat –, valamint a szerotonin (a hangulat szabályozásában kulcsfontosságú ingerületátvivő anyag) és a melatonin (az alvás-ébrenlét ciklus szabályozó hormonja) szintjét. Ezek együttesen vezetnek hangulati labilitáshoz, alvás- és energiaszint-ingadozáshoz. 

Nem mindenkinél jelentkezik, de akik genetikailag érzékenyebbek, vagy akiknél már előfordult depresszió, nagyobb kockázatnak vannak kitéve. 

A kialakulásban szerepet játszhat a földrajzi elhelyezkedés is: minél északabbra él valaki, annál rövidebbek a téli nappalok, és annál nagyobb a szezonális depresszió előfordulási aránya.

A szezonális depresszió kezelése

  • Fényterápia: Speciális, nagy intenzitású lámpák napi használata hatékony lehet.
  • Relaxáció: Egyszerű relaxációs, feszültségoldó technikák elsajátítása segítségünkre lehet a mindennapi stresszel való megküzdésben.
  • Pszichoterápia: A kognitív viselkedésterápia segít az önhibáztatás és negatív gondolati minták csökkentésében.
  • Gyógyszeres kezelés: Súlyos esetekben antidepresszívumok is szóba jöhetnek, orvosi felügyelet mellett.

Mit tehetünk magunkért a megelőzés érdekében?

Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus véleménye szerint, már ősz elején érdemes kialakítani egy aktív, strukturált napi rutint, amelyben helyet kap a rendszeres testmozgás. Különösen a szabadban végzett séta, futás, kirándulás nagyon hasznos, és töltsünk minél több időt természetes fényben, még felhős időben is. Érdemes ablak közelében dolgozni és ebédszünetben kimenni a szabadba. Emellett figyeljünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra és a megfelelő vitaminbevitelre. A D-vitamin pótlására különösen érdemes figyelni, ugyanis ez az anyag nem csak a csontanyagcserében, hanem számos idegrendszeri és immunfolyamatban is fontos szerepet játszik. Egyre több kutatás igazolja, hogy a D-vitamin hiánya összefügg a hangulatzavarok gyakoribb előfordulásával. 

A nehéz érzésekkel pedig semmiképp se maradjunk egyedül: beszélgessünk barátokkal, keressünk támogató csoportokat vagy szakembert, ha szükséges.

A szezonális depresszió tehát nem gyengeség vagy „hiszti”, hanem egy jól körülhatárolható, biológiailag is megalapozott jelenség. A jó hír, hogy időben felismerve és megfelelő módszerek alkalmazásával jól kezelhető, illetve a tünetek súlyosbodása megelőzhető.

Terápiás szobanövények

 A Life.hu cikke szerint, vannak olyan szobanövények, melyek segíthetnek a légkör tisztításában, és ami a minőségi alváshoz és nyugodtsághoz is hozzásegíthet. A belélegzett levegő minősége jelentős hatással van a fizikai és mentális állapotra is. 

  1.  Szobai futóka: Ez a növény nem csak hasznos, de még igénytelen is, így ápolása nem egy nehéz folyamat. Cserépben vagy függőkosárban is vígan elél, valamint teraszra vagy erkélyre is el lehet helyezni. Nagyon hatékony a benzol és a xylén gázok megkötésére. Egyetlen veszélye, hogy a levelei mérgezőek, tehát érdemes távol tartani tőle a háziállatokat és a kisgyerekeket. 
  2.  Anyósnyelv: Megszabadítja otthonunk levegőjét az olyan káros anyagoktól, mint a benzol, a formaldehid, a xilol és a toluol, ráadásul ez is egy igénytelen növény. Egyes kutatások szerint gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatása is van. Tökéletes választás a kezdő növénytartóknak is, mert nem kell neki sok fény és víz sem. 
  3.  Vitorlavirág: A vitorlavirág segíthet legyőzni az elektroszmog okozta alvászavart, a fáradtságot és az ingerlékenységet, ezért lehetőség szerint érdemes a dolgozószobába tenni, vagy olyan helyre, ahol számítógép vagy televízió van. A napfény mennyisége nem lehet se túl sok, se túl kevés, és ha lekonyulnak a virág levelei, akkor azzal jelzi, hogy vízre van szüksége.
  4. Flamingóvirág: Ez a trópusi szobanövény hatékonyan tisztítja a levegőt a szén-dioxidtól és több káros vegyülettől (pl. formaldehid, xilol, toluol, ammónia). Meleg, nedves talajt igényel, de nem tűri a pangó vizet. Virága bőrt és nyálkahártyát irritálhat.

