„Majd kialszod!” – a gyakran hisztinek titulált betegség sokak életét keseríti meg

„Nincs is ilyen, majd kialszod magad és jobb lesz” – ez a válasz szokott sokszor érkezni arra, ha valaki elmeséli, hogy szezonális depresszióban szenved. Attól még, hogy nem ismerjük a betegséget, nem biztos, hogy nem is létezik ilyen. A depresszió fajtái közül ezzel a speciális típussal kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt Bánsági Elza kecskeméti tanácsadó szakpszichológus.

A szezonális depressziót gyakran hisztinek bélyegzik a kívülállók, pedig egyáltalán nem erről van szó

Mi az a szezonális depresszió?

A szezonális depresszió – hivatalos nevén szezonális affektív zavar – egy visszatérő hangulati rendellenesség, amely leggyakrabban az őszi-téli hónapokban jelentkezik, és tavasszal fokozatosan enyhül. Nagyon hasonlítanak jelei a klasszikus depresszió tüneteihez:

levertség,

energiahiány,

alvászavar,

fokozott szénhidrátéhség,

súlygyarapodás,

csökkent érdeklődés a mindennapi tevékenységek iránt,

motiválatlanság,

ingerlékenység.

Nem egyszerű „rosszkedvről” van szó, hanem olyan állapotról, amely jelentősen ronthatja az életminőséget. Becslések szerint Európában a felnőtt lakosság körülbelül 2–8 százalékát érinti a szezonális affektív zavar valamilyen formában. Emellett sokan szenvednek enyhébb, úgynevezett „téli lehangoltságban”, amely nem éri el a diagnosztikus küszöböt, de mégis kellemetlen tünetekkel járhat - magyarázta Bánsági Elza.

Miért alakul ki?

A legelfogadottabb magyarázat szerint a szezonális depresszió fő kiváltója a fényhiány. Ősszel és télen rövidülnek a nappalok, kevesebb természetes fény ér bennünket. Ez a fénycsökkenés befolyásolja a cirkadián ritmust – a belső biológiai óránkat –, valamint a szerotonin (a hangulat szabályozásában kulcsfontosságú ingerületátvivő anyag) és a melatonin (az alvás-ébrenlét ciklus szabályozó hormonja) szintjét. Ezek együttesen vezetnek hangulati labilitáshoz, alvás- és energiaszint-ingadozáshoz.

Nem mindenkinél jelentkezik, de akik genetikailag érzékenyebbek, vagy akiknél már előfordult depresszió, nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

A kialakulásban szerepet játszhat a földrajzi elhelyezkedés is: minél északabbra él valaki, annál rövidebbek a téli nappalok, és annál nagyobb a szezonális depresszió előfordulási aránya.