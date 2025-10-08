Figyelem! Mesterséges intelligenciával támadnak a csalók a Szerencsejáték Zrt. nevében

Egy Szerencse Klub néven hirdető hamis cég a mesterséges intelligencia felhasználásával próbálja megtéveszteni a szerencsejátékosokat. AI segítségével olyan videókat készítenek, melyek látszatra tűnhetnek úgy, hogy a Szerencsejáték Zrt. üzeneteit továbbítják, de a társaság felhívja a figyelmet arra, hogy ez a videó átverés!

A Szerencsejáték Zrt. felveszi a harcot a csalókkal szemben

Fotó: Szerencsejáték Zrt. / Illusztráció

A Szerencsejáték Zrt. felveszi a harcot

Az utóbbi időben a Szerencse Klub már nemcsak a nemzeti lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználja, ezzel azt a hamis benyomást keltve, hogy a videóban a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozik. Legutóbbi mesterséges intelligenciával készített videójukban olyan, mintha a felvételen a magyar tévétársaság tudósítását látnánk a lottótársaság állítólagos bejelentéséről, melyben arra bíztatják az embereket, hogy egy bizonyos alkalmazást töltsenek le. A Szerencsejáték Zrt. elhatárolódik az álvideóban hallottaktól, és felhívja játékosai figyelmét arra, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen és hasonló online tartalmakkal kapcsolatban.

Az utóbbi időben a közösségi platformokon egyre szaporodik az olyan weboldalak, applikációk és hirdetések száma, amelyek – visszaélve a Szerencsejáték Zrt. cégnevével, logójával, kollégáinak nevével és arcával, illetve korábbi videóival – különböző szerencsejátékokat hirdetnek. A nemzeti lottótársaság felhívja a figyelmet, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll ezekkel a cégekkel, így a Szerencse Klub néven hirdető céggel sem. Az általuk készített tartalmak megtévesztőek és jogellenesek.

Csak a hivatalos oldalakat használjuk!

A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozza, hogy csak a: szerencsejatek.hu, a www.tippmix.hu, valamint a www.tippmixpro.hu oldal a hivatalos honlapjuk.

Hivatalos applikációi pedig:

Tippmixpro

Okoslotto

Tippmix Radar

Ezeken kívül más weboldalon, applikációban nem folytat szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet!

A társaság elkötelezett a visszaélések megszüntetése érdekében, és ezért minden lehetséges jogi lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szerencsejáték Zrt. nevét, arculati elemeit illetéktelenek ne használják fel, és azzal ne éljenek vissza a jövőben.