1 órája
Bácsalmáson is köszöntötték a szépkorúakat – fotók
Bohózat, gyermekek bemutatója, operettslágerek és vendéglátás szerepelt azon a szerda délutáni összejövetelen, melyet a Bácsalmási Művelődési Központban tartottak.
Tóth Árpád alpolgármester és Fábján Mihályné, a Bácsalmási Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően a Bácsalmási Színházi Társulat bemutatta Rejtő Jenő Békés megegyezés című darabját. Az iskolások (táborlakók) előadása után Fodor Tamás és Fodorné Zöldi Nikolett színművészek operettslágerekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.
A rendezvény végén a szervezők finomságokkal és meleg teával kedveskedtek a résztvevőknek.
Szépkorúakat köszöntöttek BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
