Bácsalmáson is köszöntötték a szépkorúakat – fotók

1 órája

Bácsalmáson is köszöntötték a szépkorúakat

Bohózat, gyermekek bemutatója, operettslágerek és vendéglátás szerepelt azon a szerda délutáni összejövetelen, melyet a Bácsalmási Művelődési Központban tartottak.

Juhász Jenő

Tóth Árpád alpolgármester és Fábján Mihályné, a Bácsalmási Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelenteket.

Bácsalmáson is köszöntötték a szépkorúakat
Tóth Árpád alpolgármester
Fotó: Juhász Jenő

Ezt követően a Bácsalmási Színházi Társulat bemutatta Rejtő Jenő Békés megegyezés című darabját. Az iskolások (táborlakók) előadása után Fodor Tamás és Fodorné Zöldi Nikolett színművészek operettslágerekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.

A rendezvény végén a szervezők finomságokkal és meleg teával kedveskedtek a résztvevőknek.

Szépkorúakat köszöntöttek Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

