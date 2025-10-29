Bácsalmáson is köszöntötték a szépkorúakat – fotók

Tóth Árpád alpolgármester és Fábján Mihályné, a Bácsalmási Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelenteket.

Tóth Árpád alpolgármester

Fotó: Juhász Jenő

Ezt követően a Bácsalmási Színházi Társulat bemutatta Rejtő Jenő Békés megegyezés című darabját. Az iskolások (táborlakók) előadása után Fodor Tamás és Fodorné Zöldi Nikolett színművészek operettslágerekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.

A rendezvény végén a szervezők finomságokkal és meleg teával kedveskedtek a résztvevőknek.