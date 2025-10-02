Október 3-án, pénteken 17 órakor folytatódik a Jakabszállás Népfőiskola előadás-sorozata. Ezúttal a a Római Katolikus templomba várják az érdeklődőket. Az emlékező szentmisét az elhunyt tanácstagok és képviselők emlékére tartják meg, akik sokat tettek Jakabszállás fejlődése érdekében. A szentmisét dr. Jenei Gábor helyi plébános celebrálja. A népfőiskola hallgatói részt vettek a 2025. szeptember 19-i ünnepi rendezvényen.

Emlékező szentmisével folytatódik a Népfőiskola előadás-sorozata

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció