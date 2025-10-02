október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Emlékező szentmisével folytatódik a Népfőiskola előadás-sorozata

Címkék#programsoroló#előadás-sorozat#szentmise#népfőiskola

A Jakabszállási Népfőiskola előadás-sorozata újabb témákkal, eseményekkel folytatódik az ősz folyamán. A héten a helytörténet kap szerepet.

Sebestyén Hajnalka

Október 3-án, pénteken 17 órakor folytatódik a Jakabszállás Népfőiskola előadás-sorozata. Ezúttal a a Római Katolikus templomba várják az érdeklődőket. Az emlékező szentmisét az elhunyt tanácstagok és képviselők emlékére tartják meg, akik sokat tettek Jakabszállás fejlődése érdekében. A szentmisét dr. Jenei Gábor helyi plébános celebrálja. A népfőiskola hallgatói részt vettek a 2025. szeptember 19-i ünnepi rendezvényen.

Emlékező szentmisével folytatódik a Népfőiskola előadás-sorozata
Emlékező szentmisével folytatódik a Népfőiskola előadás-sorozata
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu