Emlékező szentmisével folytatódik a Népfőiskola előadás-sorozata
A Jakabszállási Népfőiskola előadás-sorozata újabb témákkal, eseményekkel folytatódik az ősz folyamán. A héten a helytörténet kap szerepet.
Október 3-án, pénteken 17 órakor folytatódik a Jakabszállás Népfőiskola előadás-sorozata. Ezúttal a a Római Katolikus templomba várják az érdeklődőket. Az emlékező szentmisét az elhunyt tanácstagok és képviselők emlékére tartják meg, akik sokat tettek Jakabszállás fejlődése érdekében. A szentmisét dr. Jenei Gábor helyi plébános celebrálja. A népfőiskola hallgatói részt vettek a 2025. szeptember 19-i ünnepi rendezvényen.
