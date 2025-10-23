Kiderült, emelkedhet-e a fertőzések száma, itt vannak a friss szennyvízadatok – fotó

A múlt héten nem változott jelentősen a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. Az szennyvízvizsgálat adatai szerint az év 42. hetében országos szinten stagnálás volt jellemző, vagyis a vírus örökítőanyagának mennyisége összességében nem nőtt és nem is csökkent.

Szennyvízvizsgálat: mérsékelt szintet mértek Kecskeméten

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

A szennyvízvizsgálat alapján jó hírt közöltek

Emelkedést Egerben, Miskolcon és Szegeden tapasztaltak, míg 18 másik ellátási területen a koncentráció változatlan maradt. Csökkenést egyedül Salgótarjánban mértek.

A koronavírus örökítőanyagának mennyisége az emelkedett kategóriába tartozott Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomerációban, valamint Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban. Mérsékelt szintet mértek Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben, míg az ország többi pontján az értékek az alacsony tartományban maradtak.

Az NNGYK értékelése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további növekedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Határérték felett az influenza A örökítőanyaga

A központ arról is tájékoztatott, hogy a 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatási határ felett az influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. A vírus „szórványosan, alacsony szinten cirkulál a lakosság körében” – áll a közleményben.