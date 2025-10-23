október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
koronavírus (Bács-Kiskun megye)

1 órája

Kiderült, emelkedhet-e a fertőzések száma, itt vannak a friss szennyvízadatok – fotó

Címkék#koronavírus#SARS-CoV-2#szennyvízadatok

Megvizsgálták a 42. héten is a szennyvizet. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen információk derültek ki az elemzésből, mutat-e bármely vírus emelkedést a szennyvízvizsgálat alapján.

Mester-Horváth Nikolett

A múlt héten nem változott jelentősen a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. Az szennyvízvizsgálat adatai szerint az év 42. hetében országos szinten stagnálás volt jellemző, vagyis a vírus örökítőanyagának mennyisége összességében nem nőtt és nem is csökkent.

Szennyvízvizsgálat a 42. héten
Szennyvízvizsgálat: mérsékelt szintet mértek Kecskeméten
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 

A szennyvízvizsgálat alapján jó hírt közöltek

Emelkedést Egerben, Miskolcon és Szegeden tapasztaltak, míg 18 másik ellátási területen a koncentráció változatlan maradt. Csökkenést egyedül Salgótarjánban mértek.

A koronavírus örökítőanyagának mennyisége az emelkedett kategóriába tartozott Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomerációban, valamint Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban. Mérsékelt szintet mértek Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben, míg az ország többi pontján az értékek az alacsony tartományban maradtak.

Az NNGYK értékelése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további növekedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Határérték felett az influenza A örökítőanyaga

A központ arról is tájékoztatott, hogy a 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatási határ felett az influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. A vírus „szórványosan, alacsony szinten cirkulál a lakosság körében” – áll a közleményben.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

koronavírus (Bács-Kiskun megye)

A dosszié további cikkei

 

koronavírus (Bács-Kiskun megye)

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu