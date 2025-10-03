október 3., péntek

Több vírus is jelen van a szennyvízadatokban, a koronavírus növekvő tendenciát mutat

Megvizsgálták a 39. héten is a szennyvizet. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen információk derültek ki az elemzésből.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása alapján, a 39. héten emelkedett az SARS-CoV-2 koncentráció országos szinten. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is. A szennyvíz eredmények alapján a Covid-19-fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.

Több vírus is jelen van a szennyvízadatokban
Megérkeztek a legfrissebb szennyvízadatok
Forrás: nnk.gov.hu

Nem várható jelentős növekedés

Az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja előző héthez képest stagnál, azonban Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen kimutatási határ felett volt az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzöttek számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál, örökítőanyagának mennyisége sehol sem volt határ felett a kimutatások alapján.

A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest enyhén emelkedik. A 39. naptári héten Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett örökítőanyagának mennyisége az NNGY tájékoztatása alapján.

A dosszié további cikkei
