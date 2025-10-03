26 perce
Több vírus is jelen van a szennyvízadatokban, a koronavírus növekvő tendenciát mutat
Megvizsgálták a 39. héten is a szennyvizet. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen információk derültek ki az elemzésből.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása alapján, a 39. héten emelkedett az SARS-CoV-2 koncentráció országos szinten. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is. A szennyvíz eredmények alapján a Covid-19-fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
Nem várható jelentős növekedés
Az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja előző héthez képest stagnál, azonban Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen kimutatási határ felett volt az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzöttek számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál, örökítőanyagának mennyisége sehol sem volt határ felett a kimutatások alapján.
A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest enyhén emelkedik. A 39. naptári héten Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett örökítőanyagának mennyisége az NNGY tájékoztatása alapján.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
koronavírus (Bács-Kiskun megye)
- Hamis igazolásokat állított ki gyerekeknek a háziorvos a védőoltás beadásáról
- Kimutatták a koronavírus új, Nimbus variánsát Magyarországon
- A megszokott hétköznapokat felváltotta egy új világ – galériával
- Rohamtempóban a túlélésért: 20 nap alatt épült fel a világszínvonalú járványkórház – galériákkal
- Kiderül, emelkedhet-e a fertőzések száma, megérkeztek a friss szennyvízadatok