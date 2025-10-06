Álhírek terjedtek a szemétszállításról, meghatódva búcsúztak a rajongók az együttestől

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy egy Bács-Kiskun megyei férfit köröz a rendőrség, kiderült, hogy érvényes mostantól a TAJ-kártya, illetve a szemétszállításról szóló álhírekről is olvashat.

A szemétszállítás és a lomtalanítás továbbra is a korábban megszokott rend szerint zajlik, az országos szolgáltatást a MOHU végzi

Fotó: MW-Archív

Utoljára csendültek fel élőben a slágerek, könnyek között búcsúzott el a magyar együttes

11 év, 5 lemez és megszámlálhatatlan koncert a fonyódi Sellő büfétől a Sziget nagyszínpadáig. Ez a történt most véget ért, csütörtök este volt a Margaret Island búcsúkoncert a Budapest Parkban. A több mint kétórás koncert egyszerre volt felemelő és megható.

Téves információk jelentek meg a szemétszállításról, a minisztérium mindent tisztázott

A napokban hamis hírek terjedtek el az interneten a szemétszállításról. Erre reagálva közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium, hogy mi is pontosan az igazság a MOHU-val kapcsolatban.

Gyönyörű gyilkos rejtőzik a virágoskertekben, a mérge pár nap alatt öl

Sokan nem is tudnak a káprázatosan szép virág sötét oldaláról. Az őszi kikerics mérge nem csupán állatokra, emberre is veszélyes lehet.

Hivatalos változás! Így érvényes mostantól a TAJ-kártya

Nagy gond lehet abból, ha valakinek nincs érvényes társadalombiztosítási jogviszonya. Több változás is életbe lépett, ezért mielőtt orvoshoz mennénk, fontos a TAJ-kártya ellenőrzése.

Bács-Kiskun megyei férfit köröz a rendőrség, a legkeresettebb és legveszélyesebb bűnözők egyike

A Magyar Rendőrség top 50-es körözési listájára egy Bács-Kiskun vármegyei bűnöző is felkerült. A körözött férfit súlyos bűncselekmény miatt keresi a hatóság.