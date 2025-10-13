Ezekre kell figyelni októbertől a szemétszállítás kapcsán

október 13., hétfő

Mennyi hulladék tehető a kukába? Hogyan változott a szemétszállítás októbertől? Kinek a felelőssége a törött edényzet cseréje? Többek között ezekre is választ adott dr. Balics István, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) Nonprofit Kft. ügyvezetője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Sok téves információ keringett az elmúlt hetekben a szemétszállítás és a lomtalanítás változásaival kapcsolatban. A szakember a beszélgetés során leszögezte: sem a háztartási hulladék elszállítása, sem a lomtalanítás rendje nem változik. Egy valami viszont igen, az pedig az elszállítás időpontja. Ebben a cikkben a szemétszállítást érintő témákról lesz szó.

Megváltozott októbertől a szemétszállítás
Megváltozott októbertől a szemétszállítás, ezeket kell tudni
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ezek a szabályok eddig is léteztek a szemétszállításban

Dr. Balics István, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részletesen kifejtett minden témakört, amelyről téves infók láttak napvilágot. 

– Sok a tisztázandó kérdés, de fontos azt megemlíteni, hogy ezek a változások jelentős része valójában nem új dolog. Eddig is jelen voltak a szabályzatokban. Lényegében most egy országos egységesítés, egy pontosítás történt, és néhol meghatározásra kerültek olyan fogalmak, melyek talán eddig nem voltak megfelelően tisztázottak. Ezeknek a szabályoknak a betartása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a modern hulladékgazdálkodási célokat elérjük, a hasznosítási arányokat növeljük, és egy fenntartható hulladékgazdálkodást valósítsunk meg – mondta az elején az ügyvezető.

A szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos

Felröppent a hír, hogy ezentúl a kommunális kukáknál súlykorlátozást vezetnek be. Ennek kapcsán több információt is megosztott Balics István.

– A kommunális kuka kihelyezése, a bevezetett súlykorlátozás, a nyitott kukafedél, a többlethulladék – ezek foglalkoztatnak most sok embert. Azt gondolom, hogy ez a kérdéskör valahol egy tőről fakad. Arról van szó, hogy a szelektív hulladékok jelentős része még mindig a kommunális kukába kerül. Ez egy alapvető probléma, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára már sokszor felhívtuk a figyelmet – tette hozzá, majd minden témára külön-külön kitért.

Súlykorlátozás van, de nem szükséges mérlegelni

Az első téma a súlykorlátozás, azaz valójában mennyi szemét tehető a kukába.

– A különböző űrmértékű edényekhez arányos súlykorlátok párosulnak, melyek felett a szolgáltató megtagadhatja az edényzetek elszállítását. Igazából ez nem egy újdonság, eddig is a szabályozás azt mondta, hogy az edénynek kézi erővel mozgathatónak kell lennie. Nem kell otthon mérlegelni a kukát, mindenki nagyjából el tudja azt dönteni, hogy saját maga ki tudja-e húzni, ki tudja-e emelni belőle a zsákot. Ha igen, akkor vélhetően jól töltötte meg a kukát. Ha számára is ez nehézséget okoz, akkor valószínű a rakodó kollégáknak is, és ennek balesetvédelmi, egészségvédelmi szempontjai vannak, az ilyen túlsúlyos kukák ürítése rendkívül veszélyes. Másik oldalról a kukát is nagyon terheli, tehát egy túlsúlyos kukának az ürítése jelentősen lerövidíti az edényeknek az élettartamát – jegyezte meg Balics István.

Valóban le kell csukni a kuka fedelét?

Mi történik, ha a kuka fedele nincs lecsukva, vagy többlet hulladék keletkezik? Ennek szabályait is ismertette az ügyvezető.

– Ez sem új dolog, jogszabály határozza meg: úgy kell kihelyezni, hogy biztosítsuk azt, hogy szóródásmentes legyen, ne fújja szét a szél, ne ömöljön ki a szemét. Ezt akkor tudjuk biztosítani, ha a kuka teteje le van csukva. Ezzel összefügg sok esetben a többlethulladék kérdése. A lecsukott állapotban a kukának van egy meghatározott űrmértéke, amire szerződünk a szolgáltatóval. A lecsukott kuka feletti mennyiség lényegében többlethulladék, ami egy többletszolgáltatásként vehető igénybe, és ez többletköltséggel járhat – sorolta a szakember.

A szelektálás sokat segíthet

A többlethulladék csökkentésére is adott javaslatot az ügyvezető.

– Visszautalnék a már említett problémára, miszerint ha a szelektív hulladékok kikerülnek a vegyes kukából, otthon már megfelelően szelektálunk, akkor ezek a kérdéskörök alapvetően fel sem merülnek. A jó hír az, hogy a szelektív hulladéknál a többlethulladék elszállítása is teljesen ingyenes, ha valaki nem fér bele a szelektív kukába, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a gyűjtőedény mellé, és ezt el fogjuk szállítani. Az esetek 95 százalékában szerintem a kommunális kuka telítettsége megelőzhető azzal, hogyha megfelelően szelektálunk. Természetesen vannak esetleg olyan dolgok, amikor több kommunális hulladék keletkezik, erre a megoldás az, hogyha többlethulladékos zsákot vásárolunk a szolgáltatótól – javasolta.

A kukát előbb kell kirakni

Az előzőektől eltérően van, ami viszont változott. 

– Némiképp változott a szabály a kukák kihelyezésének időpontja kapcsán. Eddig az ürítés napján reggel hatig kellett kitenni az edényzeteket, most reggel ötig kérjük kirakni. Ehhez kapcsolódóan szintén változás, hogy este 10 óráig kint kell hagyni a kukát, ha addig nem ürítették ki. Előfordulhat ugyanis, hogy délelőtt szokott menni a szolgáltató, de hiba van, vagy bármilyen átszervezés, ami miatt délután, estefelé ér oda az autó. Ha este 10-ig nem viszik el a kukát, akkor természetesen be lehet húzni – hangsúlyozta Balics István.

Kinek a kára a törött kuka?

Szó esett az eltört kukák esetéről is. 

– A kommunális edények biztosítása alapvetően az ingatlanhasználónak a feladata és felelőssége. Természetesen, hogyha a szolgáltató hibájából sérül, törik ez az edény, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni az ügyfélszolgálatnál, és az ügyet kivizsgáljuk. Amennyiben a szolgáltató hibázott, akkor természetesen ezt vagy megtéríti, vagy másik edényt biztosít. A szelektív edények viszont bárki számára térítésmentesen elérhetőek – tette hozzá.

