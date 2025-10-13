Ezekre kell figyelni októbertől a szemétszállítás kapcsán

Sok téves információ keringett az elmúlt hetekben a szemétszállítás és a lomtalanítás változásaival kapcsolatban. A szakember a beszélgetés során leszögezte: sem a háztartási hulladék elszállítása, sem a lomtalanítás rendje nem változik. Egy valami viszont igen, az pedig az elszállítás időpontja. Ebben a cikkben a szemétszállítást érintő témákról lesz szó.

Megváltozott októbertől a szemétszállítás, ezeket kell tudni

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ezek a szabályok eddig is léteztek a szemétszállításban

Dr. Balics István, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részletesen kifejtett minden témakört, amelyről téves infók láttak napvilágot.

– Sok a tisztázandó kérdés, de fontos azt megemlíteni, hogy ezek a változások jelentős része valójában nem új dolog. Eddig is jelen voltak a szabályzatokban. Lényegében most egy országos egységesítés, egy pontosítás történt, és néhol meghatározásra kerültek olyan fogalmak, melyek talán eddig nem voltak megfelelően tisztázottak. Ezeknek a szabályoknak a betartása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a modern hulladékgazdálkodási célokat elérjük, a hasznosítási arányokat növeljük, és egy fenntartható hulladékgazdálkodást valósítsunk meg – mondta az elején az ügyvezető.

A szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos

Felröppent a hír, hogy ezentúl a kommunális kukáknál súlykorlátozást vezetnek be. Ennek kapcsán több információt is megosztott Balics István.

– A kommunális kuka kihelyezése, a bevezetett súlykorlátozás, a nyitott kukafedél, a többlethulladék – ezek foglalkoztatnak most sok embert. Azt gondolom, hogy ez a kérdéskör valahol egy tőről fakad. Arról van szó, hogy a szelektív hulladékok jelentős része még mindig a kommunális kukába kerül. Ez egy alapvető probléma, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára már sokszor felhívtuk a figyelmet – tette hozzá, majd minden témára külön-külön kitért.

Súlykorlátozás van, de nem szükséges mérlegelni

Az első téma a súlykorlátozás, azaz valójában mennyi szemét tehető a kukába.

– A különböző űrmértékű edényekhez arányos súlykorlátok párosulnak, melyek felett a szolgáltató megtagadhatja az edényzetek elszállítását. Igazából ez nem egy újdonság, eddig is a szabályozás azt mondta, hogy az edénynek kézi erővel mozgathatónak kell lennie. Nem kell otthon mérlegelni a kukát, mindenki nagyjából el tudja azt dönteni, hogy saját maga ki tudja-e húzni, ki tudja-e emelni belőle a zsákot. Ha igen, akkor vélhetően jól töltötte meg a kukát. Ha számára is ez nehézséget okoz, akkor valószínű a rakodó kollégáknak is, és ennek balesetvédelmi, egészségvédelmi szempontjai vannak, az ilyen túlsúlyos kukák ürítése rendkívül veszélyes. Másik oldalról a kukát is nagyon terheli, tehát egy túlsúlyos kukának az ürítése jelentősen lerövidíti az edényeknek az élettartamát – jegyezte meg Balics István.