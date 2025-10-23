október 23., csütörtök

Összefoglaló

2 órája

Egy 14 éves lányt keres a rendőrség, 20 éve áll félbehagyva a kecskeméti szellemház

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megoldódni látszik a kecskeméti szellemház ügye, írtunk az október 23-ai megemlékezésekről, illetve, hogy az aszály már most érezteti pusztító hatását a gyümölcsösökben.

Várkonyi Rozália

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy orvhalászokat fülelt le a Nébih, eltűnt egy kecskeméti kislány, illetve, hogy két évtized után olyat láttak a szellemháznál, amit eddig nem.

a kecskeméti szellemház
Régóta várja már a kecskeméti szellemház, hogy elkészüljön
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem

A közösségi médiában olvasható posztok alapján Kecskemét „ikonikus” épületénél talán végre pozitív változásra lehet számítani. A Mária körúti szellemház 20 éve áll félbehagyva, megrongált állapotban, sokszor tele hajléktalanokkal. Nemcsak az egykori lakástulajdonosok futnak a pénzük után, de a környéken élők mindennapjait is gyakran megkeseríti az épület helyzete.

Eltűnt egy gyönyörű kecskeméti kislány, az őszi szünet előtt már nem ment haza

Aki látta, azonnal tegyen bejelentést a rendőrségen!

Télre kiszáradhatnak a gyümölcsfák, az aszály már most érezteti pusztító hatását

Veszedelmessé szárazodott az ősz a homokhátsági gyümölcsösökben. Az aszály korai lombhullást és pusztuló ágakat okoz, jelezve a fák, bokrok szomjúságát.

A nagymamájánál bujkált a TOP 50-es körözött díler, videón mutatjuk az elfogást

A KR NNI a DELTA Program keretében két évig sikeresen bujkáló, kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen elítélt férfit fogott el. Október 19-én csaptak le a rendőrök.

„1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt” – Bányai Gábor ünnepi beszéde Kiskunhalason

Bányai Gábor kormánybiztos szerint 1956 hősei nem pusztítani, hanem élni akartak – szabadon és méltósággal. Az október 23-ai kiskunhalasi ünnepségen a politikus arra emlékeztetett, hogy a magyar lélek ereje a hitben, a hazaszeretetben és a kitartásban rejlik.

Orvhalász pusztította a Sugovica halait, nyakzóhálóval zárta el a dunai mellékágat

Egy közérdekű bejelentés nyomán derült fény az orvhalászatra a Sugovicánál. A Nébih halőrei nem tétlenkedtek: az elkövetőt tetten érték, a tiltott eszközöket lefoglalták, és rendőrségi feljelentést tettek.

Új fejezet kezdődik a sportéletben, a jövő évtől az állam működteti a bajai sportuszodát

Hosszú távú biztonságot és fejlesztési lehetőséget kap a bajai sportélet. 2026-tól állami kézbe kerül a Bajai Sportuszoda, amelynek működtetését a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség veszi át.

„A fa tetejéről láttam a sortüzet” – megrázó történettel emlékeztek az 1956-os forradalomra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről emlékezik az ország csütörtökön. Október 23-án Kecskeméten is a hősök előtt tisztelegtek, megrázó és megható előadásokat hallhattak a nézők.

 

