2 órája
Egy 14 éves lányt keres a rendőrség, 20 éve áll félbehagyva a kecskeméti szellemház
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megoldódni látszik a kecskeméti szellemház ügye, írtunk az október 23-ai megemlékezésekről, illetve, hogy az aszály már most érezteti pusztító hatását a gyümölcsösökben.
Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy orvhalászokat fülelt le a Nébih, eltűnt egy kecskeméti kislány, illetve, hogy két évtized után olyat láttak a szellemháznál, amit eddig nem.
Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem
A közösségi médiában olvasható posztok alapján Kecskemét „ikonikus” épületénél talán végre pozitív változásra lehet számítani. A Mária körúti szellemház 20 éve áll félbehagyva, megrongált állapotban, sokszor tele hajléktalanokkal. Nemcsak az egykori lakástulajdonosok futnak a pénzük után, de a környéken élők mindennapjait is gyakran megkeseríti az épület helyzete.
Eltűnt egy gyönyörű kecskeméti kislány, az őszi szünet előtt már nem ment haza
Aki látta, azonnal tegyen bejelentést a rendőrségen!
Télre kiszáradhatnak a gyümölcsfák, az aszály már most érezteti pusztító hatását
Veszedelmessé szárazodott az ősz a homokhátsági gyümölcsösökben. Az aszály korai lombhullást és pusztuló ágakat okoz, jelezve a fák, bokrok szomjúságát.
A nagymamájánál bujkált a TOP 50-es körözött díler, videón mutatjuk az elfogást
A KR NNI a DELTA Program keretében két évig sikeresen bujkáló, kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen elítélt férfit fogott el. Október 19-én csaptak le a rendőrök.
„1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt” – Bányai Gábor ünnepi beszéde Kiskunhalason
Bányai Gábor kormánybiztos szerint 1956 hősei nem pusztítani, hanem élni akartak – szabadon és méltósággal. Az október 23-ai kiskunhalasi ünnepségen a politikus arra emlékeztetett, hogy a magyar lélek ereje a hitben, a hazaszeretetben és a kitartásban rejlik.
Orvhalász pusztította a Sugovica halait, nyakzóhálóval zárta el a dunai mellékágat
Egy közérdekű bejelentés nyomán derült fény az orvhalászatra a Sugovicánál. A Nébih halőrei nem tétlenkedtek: az elkövetőt tetten érték, a tiltott eszközöket lefoglalták, és rendőrségi feljelentést tettek.
Új fejezet kezdődik a sportéletben, a jövő évtől az állam működteti a bajai sportuszodát
Hosszú távú biztonságot és fejlesztési lehetőséget kap a bajai sportélet. 2026-tól állami kézbe kerül a Bajai Sportuszoda, amelynek működtetését a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség veszi át.
„A fa tetejéről láttam a sortüzet” – megrázó történettel emlékeztek az 1956-os forradalomra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről emlékezik az ország csütörtökön. Október 23-án Kecskeméten is a hősök előtt tisztelegtek, megrázó és megható előadásokat hallhattak a nézők.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Holnapra véget ér a kellemes őszi idő Bács-Kiskunban, jön a szél és az eső
Békemenet 2025: Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette