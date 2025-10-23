3 órája
Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem
A közösségi médiában olvasható posztok alapján Kecskemét „ikonikus” épületénél talán végre pozitív változásra lehet számítani. A Mária körúti szellemház 20 éve áll félbehagyva, megrongált állapotban, sokszor tele hajléktalanokkal. Nemcsak az egykori lakástulajdonosok futnak a pénzük után, de a környéken élők mindennapjait is gyakran megkeseríti az épület helyzete.
Mivel a forrás Facebook-poszt, így sok a kérdőjel. Az azonban biztató jel, amit az olvasó látott, és talán előrelépést jelez a szellemház ügyében. Cikkünkben összefoglaltuk az eddigi történeteket, és idéztünk a kommentekből.
A szellemház története dióhéjban
Hírportálunk is többször adott hírt az elmúlt 20 évben a nagykörúton csúfoskodó épületről, nem egy esetben tűzesetek kapcsán. A szellemház története 2004-ig nyúlik vissza, akkora kellett volna átadnia a tulajdonosoknak a társasházi lakásokat. Az emberek futottak a pénzük után, hiába. Az épület tulajdonosa többször változott azóta, de érdemi előrelépés nem történt. A hajléktalanok sűrűn ott tanyáztak. Az évek alatt számos alkalommal riasztották a tűzoltókat, hol a tetőszerkezet égett, hol a hajléktalanok gyújtottak a szemétből tüzet. A környéken élők sokszor félnek az áldatlan és veszélyes állapotok miatt.
Az önkormányzat határidőt szabott
A kecskeméti önkormányzat régóta próbál lépést tenni a probléma megoldására. Szemereyné Pataki Klaudia 2023 januárjában úgy nyilatkozott: „A piaci szereplővel és a felszámolóval is tárgyalnak. A város három évvel ezelőtt tett vételi ajánlatot, de azt nem fogadta el a tulajdonos. Most olyan jogi eszközhöz nyúlt a városvezetés, mellyel beépítésre kötelezi az építtetőt. Ha nem teljesíti két éven belül, akkor az önkormányzat elindíthatja a kisajátítási eljárást.”
A közgyűlés 2022. decemberi ülésén adta az említett két éves határidőt, mely 2025. márciusban járt le.
A téma a közmeghallgatáson is felmerült
Az október eleji közmeghallgatáson egy férfi rákérdezett arra, hogy mi lesz a sorsa a városban üresen álló nagy épületeknek, köztük a szellemháznak. A válasz akkor nem hangzott el, írásban küldik meg számára.
Biztonsági őr jelent meg
A Kecskemét jelene és múltja Facebook-csoportban a napokban egy férfi érdekes dolgot írt le a szellemház kapcsán. „Hát ez már tényleg humor kategória, már csak nevetni tudok... 2 napja itt még kordon sem volt, a csövesek meg a drogosok tanyáztak itt. Most éjjeli őr, meg minden van. 10-15 éve semmi, most érdekes módon van pénz mindenre.”
A posztjánál egy másik kommentben a következő olvasható. „Az a legnagyobb szégyen, hogy már több mint 15 éve így áll ez a félbehagyott épület! Az meg a magyar igazságszolgáltatás szégyene, hogy a mai napig nem kapták vissza a pénzüket, akik ebbe az építkezésbe még anno beletették a pénzüket!”
A témát folytatjuk.
