Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem

Mivel a forrás Facebook-poszt, így sok a kérdőjel. Az azonban biztató jel, amit az olvasó látott, és talán előrelépést jelez a szellemház ügyében. Cikkünkben összefoglaltuk az eddigi történeteket, és idéztünk a kommentekből.

A Mária körúti szellemház 20 éve áll félbehagyva

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A szellemház története dióhéjban

Hírportálunk is többször adott hírt az elmúlt 20 évben a nagykörúton csúfoskodó épületről, nem egy esetben tűzesetek kapcsán. A szellemház története 2004-ig nyúlik vissza, akkora kellett volna átadnia a tulajdonosoknak a társasházi lakásokat. Az emberek futottak a pénzük után, hiába. Az épület tulajdonosa többször változott azóta, de érdemi előrelépés nem történt. A hajléktalanok sűrűn ott tanyáztak. Az évek alatt számos alkalommal riasztották a tűzoltókat, hol a tetőszerkezet égett, hol a hajléktalanok gyújtottak a szemétből tüzet. A környéken élők sokszor félnek az áldatlan és veszélyes állapotok miatt.

Az önkormányzat határidőt szabott

A kecskeméti önkormányzat régóta próbál lépést tenni a probléma megoldására. Szemereyné Pataki Klaudia 2023 januárjában úgy nyilatkozott: „A piaci szereplővel és a felszámolóval is tárgyalnak. A város három évvel ezelőtt tett vételi ajánlatot, de azt nem fogadta el a tulajdonos. Most olyan jogi eszközhöz nyúlt a városvezetés, mellyel beépítésre kötelezi az építtetőt. Ha nem teljesíti két éven belül, akkor az önkormányzat elindíthatja a kisajátítási eljárást.”

A közgyűlés 2022. decemberi ülésén adta az említett két éves határidőt, mely 2025. márciusban járt le.

A téma a közmeghallgatáson is felmerült

Az október eleji közmeghallgatáson egy férfi rákérdezett arra, hogy mi lesz a sorsa a városban üresen álló nagy épületeknek, köztük a szellemháznak. A válasz akkor nem hangzott el, írásban küldik meg számára.

Biztonsági őr jelent meg

A Kecskemét jelene és múltja Facebook-csoportban a napokban egy férfi érdekes dolgot írt le a szellemház kapcsán. „Hát ez már tényleg humor kategória, már csak nevetni tudok... 2 napja itt még kordon sem volt, a csövesek meg a drogosok tanyáztak itt. Most éjjeli őr, meg minden van. 10-15 éve semmi, most érdekes módon van pénz mindenre.”