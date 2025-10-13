október 13., hétfő

Micsoda sebesség!

1 órája

Igazi kis ugribugri tűnt fel a Szelidi-tó partján, a kis állat mindenkit levett a lábáról

#Szelidi-tó#nyest#emlős

Különleges látogató ugrabugrált a tó partján, amiről videót is készítettek. A Szelidi-tó partján nem mindennapi látvány egy ilyen kis állat, aki ráadásul a videóshoz is odafutott, és utána se tudott megállni, úgy mozgott, mint egy kis rakéta. 

Brockmeyer Sophie Isabella

A Szelidi-tó anno és most Facebook-csoportba került fel egy videó, amitől elolvadtak a csoporttagok. Egy kis nyest ugrált a víz mellett, de olyan gyorsan, hogy alig lehetett kamerával követni. 

nyest a Szelidi-tó partján
Különleges látogató tűnt fel a Szelidi-tó partján
Forrás: Szelidi-tó anno és most Facebook-csoport

A Szelidi-tó aranyos kis látogatója

A nyest egy éjszakai ragadozó állat, ami főképp kisebb emlősökkel, madarakkal és rovarokkal táplálkozik. Teste hosszú és karcsú, az egyensúlyozásban bozontos farka nyújt segítséget, amikor éppen fára mászik. Alapvetően főleg erdőkben él, de nagyon jó az alkalmazkodó képessége a városi környezethez is, ahol sokszor bújik meg, például elhagyott épületekben is. 

A Szelidi-tó környékén sem meglepő, hogy felbukkant hiszen a víz környéki erdők és bokros területek rengeteg rejtekhelyet és táplálékot biztosítanak neki. A nyestek olyan területekhez is jól tudnak alkalmazkodni, ahol ilyen változatos a környezet. 

