49 perce
Ha nem tud ellenállni a csokoládénak, ez a finomság segíthet leszokni az édességekről
Amikor hűvös, esős idő van, sokan inkább bekuckózunk otthon, és ilyenkor könnyen előkerülnek az édességek is, amik azonban nincsenek jó hatással az egészségünkre. Épp ezért van egy jobb ötletünk: próbálja ki a szárított fügét!
A csokifüggőknek megtaláltuk a tökéletes megoldást, ami még akár finomabb is lehet, mint a kedvenc édességük. A szárított füge nem csupán finom, hanem jótékony hatással van az egészségünkre is.
Az édességek káros titka
A boltok tele vannak olyan élelmiszerekkel, amik, habár nagyon finomak, hosszú távon egészségünket több oldalról is károsítják. A legtöbb édesség evése után nem érezzük úgy, hogy tele lennénk, hiszen tápértéke valójában nagyon alacsony.
Hosszú távon azonban súlygyarapodáshoz, vércukorszint ingadozáshoz, és a bőr minőségének romlásához vezetnek.
A Nostaly.hu ajánlása szerint a legjobb megoldást a szárított gyümölcsök adhatják az édességfüggőség ellen. A diófélék és a magvak például egészséges zsírokat tartalmaznak, melyek hosszú ideig teltségérzetet biztosítanak és az agy működését is támogatják. De ezen kívül finom és egészséges még a banán, mangó, szőlő és más szárított gyümölcsök is. Emellett a gyümölcsturmix vagy fahéjas alma is jó ötlet lehet.
A szárított füge mindenre gyógyír
A szárított fügét általában frissen szokták fogyasztani, pedig a szárított verziója is nagyon finom. Egyedülálló, puha és kicsit rágós textúrája van, belsejükben apró ehető magokkal, íze pedig mézszerűen édes egy kis karamellás utóízzel.
Miért ennyire egészséges a szárított füge?
- Aszalás során az A-, C-, és E-vitaminok koncentrálódnak.
- Magas káliumtartalom – szabályozza a vérnyomást, támogatja az egészséges szívműködést.
- Magnéziumban és kálciumban gazdag – ezek az idegrendszert és a csontokat támogatják.
- Vasat tartalmaz – jó vérszegénység ellen.
- Rostban gazdag.
Kinek ajánlott fogyasztása?
A füge az aktív embereknek ajánlott, például sportolóknak vagy olyanoknak, akik általánosságban könnyebben fáradnak el. Jó választás még a szív-, emésztőrendszer- és csontok egészségéért aggódóknak is. A cukorbetegeknek, alacsony kalóriatartalmú étrend követőknek vagy inzulinrezisztenciával küzdőknek azonban nem ajánlott ez a gyümölcs fogyasztása a magas cukortartalma miatt.
Napi 2-3 fügénél több fogyasztása azonban senkinek nem ajánlott, mert ez az a mennyiség, ami még nem terheli túl cukorral a szervezetet, de elegendő mennyiségű rostot és ásványi anyagot juttat el a szervezetbe – írja a Nosalty.hu.
Nem csak magában lehet fogyasztani a szárított fügét, hozzáadhatjuk zabpehelyhez, joghurthoz, müzlihez is, de jól illik süteményekhez, desszertekhez és egészséges kekszekhez is. A sós ételekhez is passzol, például a kék sajtokhoz, diófélékhez és rukkolás salátákhoz, de még a pörkölt húsok mártásához is jó lehet.
A bőséges fügetermés kulcsa
Korábban írtunk már róla, hogy a füge gondozásának legfontosabb eleme az őszi metszés, mert ha ilyenkor elmarad a gondoskodás, a bokor könnyen túlburjánzik, és jövőre csak létráról tudjuk majd leszedni a gyümölcsöt, már ha egyáltalán lesz mit szedni. A metszés célja, hogy a bokor ne nőjön másfél méternél magasabbra, és váza formát vegyen fel. A fiatal hajtásokat viszont érdemes meghagyni. A metszés mellett kifejezetten fontos még a megfelelő tápanyagellátás és öntözés is.
Kártevőktől kell óvni a termést
Igazán szerencsés, akinek nem támadta meg a fügéjét még a fekete fügelégy. Sajnos már hazánkban is egyre többen észlelik a károkozót az ízletes gyümölcsnél. Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogyan lehet védekezni ellene.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!