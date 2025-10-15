Őszi ihletésű szárazvirág-díszek legjobbjait értékelték a versenyen – fotók

A fiatalok szerdán egész nap alkottak, majd délután kiderült, kik lettek a legjobbak a zsűri szerint. A Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola tavaly hívta életre először a szárazvirág-kötészeti versenyt, melyen idén is gyönyörű őszi ihletésű virágalkotások születtek.

A szárazvirág-kötészeti verseny sok szép alkotás született

Fotó: Bús Csaba

Három-három alkotás született a diákok keze alatt

A szárazvirág-kötészetet népszerűsítő megmérettetésre idén 14 tanuló nevezett az ország hat virágkötészetet oktató szakképző iskolájából. Három feladatot kellett teljesíteni, azaz három alkotást kellett megvalósítani. Az őszi hangulatú asztaldísz és őszi díszkoszorú készítésén túl egy meglepetés feladat is várt a diákokra, egy ruhadísz kitűzőt kellett megálmodniuk és megalkotniuk, mindent előre megszabott időre.

Minden alkotás gyönyörű lett

A délutáni eredményhirdetésen Juhász István, a Kocsis Pál középiskola igazgatója gratulált mindenkinek, tanulóknak, felkészítő tanároknak egyaránt. Köszönetet mondott kollegáinak, akik kiválóan megszerveztek a versenyt. Ő maga mindenki alkotását megcsodálta. Arra biztatott mindenkit, hogy a zsűri dicsérő szavai mellett az építő javaslatait is szeretettel fogadja el, és ezzel is bővítse tudását. Így a jövőben még szebb munkák születhetnek.

Az őszi szárazvirág-kötészeti verseny legjobbjai

A tanulók kategóriájában a következő eredmények születtek a Szabó János vezette zsűri pontozása alapján.

Petióky Noémi – Közép-magyarországi ASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola Kurucz Viktória – Déli ASZC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola Adolf Boglárka – Közép-magyarországi ASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

A felnőttek is kitettek magukért

Újdonságként idén már felnőtt virágkötők is benevezhettek, az elkészített versenyfeladatot küldhették be. A felnőttek mezőnyében is szoros volt a verseny, a dobogós helyezettek a következők lettek.

Fantázia Virág-Design Barna Virág Kft. Niki Virág