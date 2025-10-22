1 órája
Helvécián is fejet hajtottak az emlékezők a szabadságharc hősei előtt – fotók
Helvécián szerdán emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A meghitt ünnepségen a Feketeerdői Általános Iskola 6. osztályosai idézték fel a múltat.
Helvécia Nagyközség Önkormányzata a művelődési házban tartotta meg az ünnepséget.
Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke történelmi visszatekintést nyújtott. Összefoglalta mindazon események sorát, melyek végül az 1956-os forradalomhoz vezettek. Szólt az 1956. októberi rettenetes valóságról, mely mai napig hatalmas törés a magyar nemzet lelkén. A végén arra kért mindenkit, hogy hajtson fejet azon mártírok, meghurcolt emberek előtt, akik 1956-ban értünk tettek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek HelvéciánFotók: Bús Csaba
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!