Pompás színek

10 perce

Őszi ékszerdoboz a szabadidőközpont, képeinken legszebb arcát mutatja az évszak

Címkék#ősz#Benkó Zoltán Szabadidőközpont#őszi színek

Ezektől a csodálatos őszi képektől mindenkinek megjön majd a kedve egy kis sétához. A káprázatos színekben pompázó fák és bokrok csak úgy hívogatják a látogatókat a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba.

Brockmeyer Sophie Isabella

A csend és a nyugalom szigete Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. A képek tökéletesen elkapták az őszbe boruló fák nyugalmát, a fotókon keresztül szinte hallani lehet a levelek susogását és a víz csendes hullámzását. A Domb egy olyan menedék a felgyorsult városban, ahová rengeteg család jár kikapcsolódni, hiszen minden életkorban elvarázsolja a látogatókat az őszi színek kavalkádja. A kicsiknek különösen jó lehetőség nyílik itt arra, hogy megismerjék a fák különböző formájú és színű leveleit és a növények terméseit. 

őszi pompában a szabadidőközpont,
Őszi pompában díszeleg a Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Fotó: Bús Csaba

A szabadidőközpont mint menedék

Az elhelyezkedése is tökéletes, ugyanis pont az emeletes házak beláthatatlan dzsungelje mellett helyezkedik el, így mindenkinek lehetősége van egy kis természeti feltöltődésre még a város zsúfoltabb részén is. Habár Kecskemét nem hasonlítható össze Budapest méretével és lakosságával, mégis egy nagyváros, ahol a sok zajos autó, motor és más közlekedési eszközök belerondíthatnak a napjainkba. A szabadidőközpont megadja a lehetőséget a nyugodt, békés és csendes kikapcsolódásra, ahol a természet ölelésében bújhatunk el a mindennapi problémák elől.

Színárban úszik az őszi táj a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban

Fotók: Bús Csaba

 

