10 perce
Őszi ékszerdoboz a szabadidőközpont, képeinken legszebb arcát mutatja az évszak
Ezektől a csodálatos őszi képektől mindenkinek megjön majd a kedve egy kis sétához. A káprázatos színekben pompázó fák és bokrok csak úgy hívogatják a látogatókat a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba.
A csend és a nyugalom szigete Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. A képek tökéletesen elkapták az őszbe boruló fák nyugalmát, a fotókon keresztül szinte hallani lehet a levelek susogását és a víz csendes hullámzását. A Domb egy olyan menedék a felgyorsult városban, ahová rengeteg család jár kikapcsolódni, hiszen minden életkorban elvarázsolja a látogatókat az őszi színek kavalkádja. A kicsiknek különösen jó lehetőség nyílik itt arra, hogy megismerjék a fák különböző formájú és színű leveleit és a növények terméseit.
A szabadidőközpont mint menedék
Az elhelyezkedése is tökéletes, ugyanis pont az emeletes házak beláthatatlan dzsungelje mellett helyezkedik el, így mindenkinek lehetősége van egy kis természeti feltöltődésre még a város zsúfoltabb részén is. Habár Kecskemét nem hasonlítható össze Budapest méretével és lakosságával, mégis egy nagyváros, ahol a sok zajos autó, motor és más közlekedési eszközök belerondíthatnak a napjainkba. A szabadidőközpont megadja a lehetőséget a nyugodt, békés és csendes kikapcsolódásra, ahol a természet ölelésében bújhatunk el a mindennapi problémák elől.
Színárban úszik az őszi táj a Benkó Zoltán SzabadidőközpontbanFotók: Bús Csaba
