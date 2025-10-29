Őszi ékszerdoboz a szabadidőközpont, képeinken legszebb arcát mutatja az évszak

A csend és a nyugalom szigete Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. A képek tökéletesen elkapták az őszbe boruló fák nyugalmát, a fotókon keresztül szinte hallani lehet a levelek susogását és a víz csendes hullámzását. A Domb egy olyan menedék a felgyorsult városban, ahová rengeteg család jár kikapcsolódni, hiszen minden életkorban elvarázsolja a látogatókat az őszi színek kavalkádja. A kicsiknek különösen jó lehetőség nyílik itt arra, hogy megismerjék a fák különböző formájú és színű leveleit és a növények terméseit.

Őszi pompában díszeleg a Benkó Zoltán Szabadidőközpont

Fotó: Bús Csaba

A szabadidőközpont mint menedék

Az elhelyezkedése is tökéletes, ugyanis pont az emeletes házak beláthatatlan dzsungelje mellett helyezkedik el, így mindenkinek lehetősége van egy kis természeti feltöltődésre még a város zsúfoltabb részén is. Habár Kecskemét nem hasonlítható össze Budapest méretével és lakosságával, mégis egy nagyváros, ahol a sok zajos autó, motor és más közlekedési eszközök belerondíthatnak a napjainkba. A szabadidőközpont megadja a lehetőséget a nyugodt, békés és csendes kikapcsolódásra, ahol a természet ölelésében bújhatunk el a mindennapi problémák elől.