Sütőtökvásárlás okosan: így kerüld el a romlott vagy éretlen darabokat

A sütőtökvásárlással kapcsolatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében több fontos tudnivalóra is felhívja a vásárlók figyelmét. Cikkünkben ezeket foglaltuk össze.

A sütőtökvásárlás előtt érdemes tájékozódni a fajtákról

Fotó: progressman

Hogyan ismerjük fel az érett sütőtököt?

A jó sütőtök kiválasztásának egyik legfontosabb lépése az érettség ellenőrzése. Az alábbi szempontokat figyelembe véve könnyen megkülönböztethetjük az érett példányokat az éretlenektől:

Kocsány : Ha a kocsány még zöld és friss, a tök valószínűleg éretlen. Az érett sütőtök kocsánya száraz, fás, repedezett.

: Ha a kocsány még zöld és friss, a tök valószínűleg éretlen. Az érett sütőtök kocsánya száraz, fás, repedezett. Héj : A héjnak keménynek, matt felületűnek kell lennie. Kerüljük a zöld foltokkal tarkított vagy fénylő héjú példányokat.

: A héjnak keménynek, matt felületűnek kell lennie. Kerüljük a zöld foltokkal tarkított vagy fénylő héjú példányokat. Szín : Teljesen beszíneződött, élénk narancssárga vagy szürke árnyalat a fajtától függően az érettség jele.

: Teljesen beszíneződött, élénk narancssárga vagy szürke árnyalat a fajtától függően az érettség jele. Tapintás: A túl puha héj vagy benyomódás romlásra utalhat.

Sütőtökvásárlás kisokos: melyik fajtát mire?

A boltokban, piacokon és termelői vásárokon egyre többféle sütőtökkel találkozhatunk. Íme a legnépszerűbb és leggyakoribb fajták, és hogy melyiket mire érdemes használni.

1. Muskotálytök (Cucurbita moschata) – „Kanadai sütőtök”

Ez az egyik legsokoldalúbb sütőtök fajta, amelyet édeskés, szaftos húsa miatt sokan kedvelnek.

Jellemzői:

Jól tárolható, nem hajlamos gyors romlásra.

Ideális levesekhez, pürékhez, salátákhoz, sőt ivólének is.

Magas béta-karotin tartalma miatt rendkívül egészséges.

Főbb típusai:

Orange : Nagy, élénk narancssárga héjú, palack alakú tök.

: Nagy, élénk narancssárga héjú, palack alakú tök. Butternut : Világosabb, vajszínű héj, enyhén diós ízvilág, lágyabb állag.

: Világosabb, vajszínű héj, enyhén diós ízvilág, lágyabb állag. Provanszi: Ovális, mélyen gerezdes, tradicionális kinézetű tök, erőteljes aromával.

2. Halloween-tök (Cucurbita pepo – pumpkin típus)

A klasszikus, faragható tök, amelyet elsősorban dekorációs céllal termesztettek.

Fontos tudni:

Nagy méretű, üreges belsejű.

Héja könnyen vágható – ideális töklámpáshoz.

Nem alkalmas fogyasztásra: az íze gyenge, állaga rostos.

3. Nagydobosi sütőtök (Cucurbita maxima) – „Úri tök”

Magyarország tradicionális sütőtök fajtája, amely régen a falusi porták elengedhetetlen eleme volt.

Tulajdonságai:

Nagy méretű (akár 8 kg is lehet), lapított, világosszürke héjjal.

Narancssárga, édes húsa sütésre, főzésre kiváló.

Dércsípés hatására cukortartalma megnő – ilyenkor a legédesebb.

Jól tárolható, de a dércsípte példányok gyorsabban romlanak.

4. Kiszombori sütőtök

A Nagydobosi kistestvére, amely korábban érik és kisebb méretű.