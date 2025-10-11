október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

1 órája

Sütőtökvásárlás okosan: így kerüld el a romlott vagy éretlen darabokat

Címkék#tippek-tanácsok#vásárlás#sütőtök

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több helyen találkozunk a színes, illatos sütőtökökkel. Akár leves, sült tök vagy pite készül belőle, a megfelelő fajta kiválasztása kulcsfontosságú. De honnan tudhatjuk, melyik tök mire jó, és hogyan válasszunk érett darabot? Az alábbi útmutató a sütőtökvásárláshoz nyújt segítséget.

Vajda Piroska

A sütőtökvásárlással kapcsolatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében több fontos tudnivalóra is felhívja a vásárlók figyelmét. Cikkünkben ezeket foglaltuk össze. 

sütőtökvásárlás okosan,
A sütőtökvásárlás előtt érdemes tájékozódni a fajtákról
Fotó: progressman

Hogyan ismerjük fel az érett sütőtököt?

A jó sütőtök kiválasztásának egyik legfontosabb lépése az érettség ellenőrzése. Az alábbi szempontokat figyelembe véve könnyen megkülönböztethetjük az érett példányokat az éretlenektől:

  • Kocsány: Ha a kocsány még zöld és friss, a tök valószínűleg éretlen. Az érett sütőtök kocsánya száraz, fás, repedezett.
  • Héj: A héjnak keménynek, matt felületűnek kell lennie. Kerüljük a zöld foltokkal tarkított vagy fénylő héjú példányokat.
  • Szín: Teljesen beszíneződött, élénk narancssárga vagy szürke árnyalat a fajtától függően az érettség jele.
  • Tapintás: A túl puha héj vagy benyomódás romlásra utalhat.

Sütőtökvásárlás kisokos: melyik fajtát mire?

A boltokban, piacokon és termelői vásárokon egyre többféle sütőtökkel találkozhatunk. Íme a legnépszerűbb és leggyakoribb fajták, és hogy melyiket mire érdemes használni. 

1. Muskotálytök (Cucurbita moschata) – „Kanadai sütőtök”

Ez az egyik legsokoldalúbb sütőtök fajta, amelyet édeskés, szaftos húsa miatt sokan kedvelnek.

Jellemzői:

  • Jól tárolható, nem hajlamos gyors romlásra.
  • Ideális levesekhez, pürékhez, salátákhoz, sőt ivólének is.
  • Magas béta-karotin tartalma miatt rendkívül egészséges.

Főbb típusai:

  • Orange: Nagy, élénk narancssárga héjú, palack alakú tök.
  • Butternut: Világosabb, vajszínű héj, enyhén diós ízvilág, lágyabb állag.
  • Provanszi: Ovális, mélyen gerezdes, tradicionális kinézetű tök, erőteljes aromával.

2. Halloween-tök (Cucurbita pepo – pumpkin típus)

A klasszikus, faragható tök, amelyet elsősorban dekorációs céllal termesztettek.

Fontos tudni:

  • Nagy méretű, üreges belsejű.
  • Héja könnyen vágható – ideális töklámpáshoz.
  • Nem alkalmas fogyasztásra: az íze gyenge, állaga rostos.

3. Nagydobosi sütőtök (Cucurbita maxima) – „Úri tök”

Magyarország tradicionális sütőtök fajtája, amely régen a falusi porták elengedhetetlen eleme volt.

Tulajdonságai:

  • Nagy méretű (akár 8 kg is lehet), lapított, világosszürke héjjal.
  • Narancssárga, édes húsa sütésre, főzésre kiváló.
  • Dércsípés hatására cukortartalma megnő – ilyenkor a legédesebb.
  • Jól tárolható, de a dércsípte példányok gyorsabban romlanak.

4. Kiszombori sütőtök

A Nagydobosi kistestvére, amely korábban érik és kisebb méretű.

Jellemzők:

  • Világosabb héjszín, gömbölyded alak.
  • Hasonló íz és állag, kisebb háztartásoknak praktikusabb.

5. Hokkaidó tök

Neve ellenére amerikai eredetű fajta, de Japánban vált igazán népszerűvé. Magyarországon is egyre kedveltebb.

Amit tudni érdemes:

  • Kicsi méretű, narancssárga (esetenként pirosas) héj.
  • Húsa sűrű, édeskés, intenzíven aromás.
  • Héjastul is fogyasztható, főzéskor megpuhul.
  • Kiváló krémlevesekhez, sült zöldségként, de akár süteményekbe is.

6. Dísztökök – csak dekorációnak

Sokféle színben, formában és méretben kaphatók, de semmiképp sem ehetőek.

Miért? Mert kukurbitacint tartalmaznak: ez egy keserű, mérgező anyag, amely hányást, hasmenést okozhat. Csak díszítéshez használjuk, például őszi asztaldísznek, koszorúkhoz vagy Halloween dekorációhoz.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu