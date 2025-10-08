Sorsára hagyta kutyáját, miután a zsúfolásig telt állatotthonban nem tudták átvenni

Elképesztő történetről számolt be a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület, miután telt ház miatt azonnal nem tudtak befogadni egy leadni szándékozott kutyát. Az eb gazdája mivel nem tudta leadni a kutyát a menhelyen, az állatvédők szerint nem messze egyszerűen a sorsára hagyta. Az ebet később az M44-es gyorsforgalmi úton, az autók között sikerült befogniuk az állatvédőknek. A kutya gazdája ellen eljárás indulhat.

Sorsára hagyta kutyáját, miután az állatotthonban nem tudták átvenni

Fotó: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület

A Lakitelektől mintegy 30 kilométerre lévő Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényről érkezett a kutyájával a gazda a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület közlése szerint. Az állatvédők szerint a férfi annyit közölt velük, hogy a két éve nála lévő kutya „csirkézik”, ezért le akarja adni.

Az állatvédők számára érthetetlen, hogy két év alatt semmi probléma nem volt a kutyával, most pedig hirtelen ez vált gonddá. Közölték a kutya tulajdonosával, hogy telt ház van, ezért hirtelen most nem tudják befogadni. Az állatvédők szerint a férfi tudomásul vette és elment a kutyával.

Azt nem gondolták volna, hogy később sorsára hagyja a kutyát a közelben.

Sorsára hagyta a kutyát

Néhány órával később ugyanis telefonhívás érkezett a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesülethez, hogy egy kutya rohangál az M44-es gyorsforgalmi út körforgalmában az autók között, emiatt életveszélyben van. A kutyát sikerült befogniuk a bejelentőknek, és bevitték a szervezet telephelyére, és ekkor derült ki, hogy a befogott kutya ugyanaz, akivel napközben a férfi ott járt.

– A „gazda”, amikor nem tudta leadni, egyszerűen a menhely közelében hagyta, remélve, hogy majd így bekerül. Ez nem más, mint állat elhagyása! – írták közösségi oldalukon az állatvédők.

Bűncselekmény az állat elhagyása

Mint írták, az állat elhagyása, a gondozásának elmulasztása bűncselekménynek minősülhet, a 2013. évi CCXXXII. törvény az állatkínzásról és állatvédelmi szabályok alapján.

– Állatkínzás: ha az állatnak szándékosan szenvedést okoznak, vagy elhanyagolják, ideértve a megfelelő ellátás, élelem, víz és menedék biztosításának hiányát – írták oldalukon. A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület feljelentést fog tenni az ügy kapcsán, és közlésük szerint jelzik az esetet a település jegyzőjének.