Kegyetlenség

1 órája

Sorsára hagyta kutyáját, miután a zsúfolásig telt állatotthonban nem tudták átvenni

Címkék#kutya#állatmenhely#Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület

Erre nincsenek szavak! A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület menhelyének közelében sorsára hagyta kutyáját egy férfi, miután nem tudták azonnal átvenni a leadni szándékozott állatot.

Pozsgai Ákos

Elképesztő történetről számolt be a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület, miután telt ház miatt azonnal nem tudtak befogadni egy leadni szándékozott kutyát. Az eb gazdája mivel nem tudta leadni a kutyát a menhelyen, az állatvédők szerint nem messze egyszerűen a sorsára hagyta. Az ebet később az M44-es gyorsforgalmi úton, az autók között sikerült befogniuk az állatvédőknek. A kutya gazdája ellen eljárás indulhat.

Sorsára hagyta kutyáját egy ember
Sorsára hagyta kutyáját, miután az állatotthonban nem tudták átvenni
Fotó: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület

A Lakitelektől mintegy 30 kilométerre lévő Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényről érkezett a kutyájával a gazda a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület közlése szerint. Az állatvédők szerint a férfi annyit közölt velük, hogy a két éve nála lévő kutya „csirkézik”, ezért le akarja adni.

Az állatvédők számára érthetetlen, hogy két év alatt semmi probléma nem volt a kutyával, most pedig hirtelen ez vált gonddá. Közölték a kutya tulajdonosával, hogy telt ház van, ezért hirtelen most nem tudják befogadni. Az állatvédők szerint a férfi tudomásul vette és elment a kutyával.

Azt nem gondolták volna, hogy később sorsára hagyja a kutyát a közelben.

Sorsára hagyta a kutyát

Néhány órával később ugyanis telefonhívás érkezett a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesülethez, hogy egy kutya rohangál az M44-es gyorsforgalmi út körforgalmában az autók között, emiatt életveszélyben van. A kutyát sikerült befogniuk a bejelentőknek, és bevitték a szervezet telephelyére, és ekkor derült ki, hogy a befogott kutya ugyanaz, akivel napközben a férfi ott járt. 

– A „gazda”, amikor nem tudta leadni, egyszerűen a menhely közelében hagyta, remélve, hogy majd így bekerül. Ez nem más, mint állat elhagyása! – írták közösségi oldalukon az állatvédők.

Bűncselekmény az állat elhagyása

Mint írták, az állat elhagyása, a gondozásának elmulasztása bűncselekménynek minősülhet, a 2013. évi CCXXXII. törvény az állatkínzásról és állatvédelmi szabályok alapján.

– Állatkínzás: ha az állatnak szándékosan szenvedést okoznak, vagy elhanyagolják, ideértve a megfelelő ellátás, élelem, víz és menedék biztosításának hiányát – írták oldalukon. A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület feljelentést fog tenni az ügy kapcsán, és közlésük szerint jelzik az esetet a település jegyzőjének.

– Az állatnak nincs lehetősége önmagát ellátni; elhagyása szenvedéshez, éhezéshez vagy halálhoz vezethet. A menhely túlterhelt, így egy elhagyott állat befogadása gyakran más állatok sorsát is befolyásolja. Az, hogy egy menhelyen telt ház van, nem jelenti azt, hogy a gazda megoldása az állat elhagyása legyen. Minden gazda felelősséggel tartozik a kedvencéért, és neki kellene másik menhelyet, ideiglenes befogadót vagy végleges gazdit keresnie. Az pedig, hogy kidobjuk az állatot az út szélére, sorsára hagyva, elfogadhatatlan – olvasható a szervezet oldalán. 

Az egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy „egy állat nem játék, nem használati tárgy! Nem hagyhatjuk sorsára, ha épp kényelmetlenné válik!”

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület befogadta a kutyát, azonban segítséget kérnek az állat ideiglenes elhelyezésében, hogy a lehető legjobb körülményeket tudják biztosítani a számára.

