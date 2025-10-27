58 perce
Ötven év után friss házasként léphettek ki a bugaci templomból a dédnagyszülők
Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat egy izsáki sorozatgyilkos történetéről, megírtuk, hogy aranylakodalom volt a bugaci templomban, valamint, hogy jelentős drágulás jön a benzinkutakon.
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy összefogtak a Kincsvadászok az árva gyerekekért, újabb trükkel próbálkoznak a telefonos csalók, illetve, hogy kegyetlenül végzett áldozataival az izsáki sorozatgyilkos.
A Kincsvadászok összefogtak az árván maradt bácsalmási gyermekekért
Különleges aukciót indított a bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor. A Kincsvadászok kereskedője most egy tragikus sorsú bácsalmási családnak, öt árván maradt gyermeknek szeretne segíteni.
Ne essen kétségbe, ha nem kapta meg az élelmiszer-utalványát!
Az utalvány minden nyugdíjasnak jár, így nem kell kétségbe esni, ha nem találta meg még a postaládájában. Bárhogy is keveredett el az élelmiszer-utalványa, mindenre van megoldás. Mutatjuk, hogy tudja megszerezni elkeveredett támogatását!
Ötven év után templomban is kimondhatták az igent
Egyszerre voltak jegyespár és jubiláló házaspár. A Kecskeméten élő Kázmér Béla és felesége, Rózsika szombaton ünnepelte házasságuk 50 éves jubileumát, ugyanakkor friss házasként léptek ki a bugaci templomból. Az aranylakodalom nagy családi körben zajlott le.
Megváltoztak a halottak napi szokások
Az emlékezés napján a legtöbben igyekeznek szép, rendezett sírhelyekkel tisztelegnie elhunyt szeretteik előtt. A halottak napja közeledtével egyre többen keresik fel a virágboltokat, vannak akik a natúr sírtált, míg mások a modern, környezettudatos díszt választják. A Masni Virágszalon segített eligazodni a koszorúk világában.
Minden háziorvosnál elérhető az influenza elleni védőoltás
A háziorvosok már várják a páciensek jelentkezését. Országszerte elérhetővé váltak az influenza elleni védőoltások. Aki a kockázati csoportba tartozik, annak térítésmentesen beadják.
NEAK-névvel érkező SMS terjed, sokan már megkapták
Újabb ijesztő üzenettel bombázzák a gyanútlan embereket. A telefonos csalók ezúttal a NEAK nevében küldenek sms-t, amiben a TAJ-kártya lejáratáról tájékoztatnak.
Jelentős drágulás jön a kutakon
A drágulás mind a benzint, mind a gázolajat érinti. Az üzemanyagárak jelentős mértékben emelkednek, így érdemes még hétfőre betervezni a tankolást.
A Netflix-sikersorozat új évada is lehetne a fiatal izsáki sorozatgyilkos története
Minden alkalommal a sikerlisták élére tört a Netflix sorozatgyilkosok történeteit elmesélő, megtörtént eseményeken alapuló sorozata. A Szörnyeteg című bűnügyi drámák borzalmas emberek életét követik, minden évadban más sorozatgyilkossal a főszerepben. De az izsáki Kiss Béla (álnéven: Hofmann) hátborzongató történetét kevesen ismerik.
Félfrontálisan ütközött egy kamionnal a terepjáró
Baleset bénította meg hétfő reggel a forgalmat Mélykúton. Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze félfrontálisan.
