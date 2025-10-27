október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt hétfőn

58 perce

Ötven év után friss házasként léphettek ki a bugaci templomból a dédnagyszülők

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat egy izsáki sorozatgyilkos történetéről, megírtuk, hogy aranylakodalom volt a bugaci templomban, valamint, hogy jelentős drágulás jön a benzinkutakon.

Digner Brigitta

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy összefogtak a Kincsvadászok az árva gyerekekért, újabb trükkel próbálkoznak a telefonos csalók, illetve, hogy kegyetlenül végzett áldozataival az izsáki sorozatgyilkos.

több tucat nőt ölt meg a sorozatgyilkos,
Kiss Béla, a cinkotai sorozatgyilkos otthona
Forrás: hu.wikipedia.org

A Kincsvadászok összefogtak az árván maradt bácsalmási gyermekekért

Különleges aukciót indított a bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor. A Kincsvadászok kereskedője most egy tragikus sorsú bácsalmási családnak, öt árván maradt gyermeknek szeretne segíteni.

Ne essen kétségbe, ha nem kapta meg az élelmiszer-utalványát!

Az utalvány minden nyugdíjasnak jár, így nem kell kétségbe esni, ha nem találta meg még a postaládájában. Bárhogy is keveredett el az élelmiszer-utalványa, mindenre van megoldás. Mutatjuk, hogy tudja megszerezni elkeveredett támogatását!

Ötven év után templomban is kimondhatták az igent

Egyszerre voltak jegyespár és jubiláló házaspár. A Kecskeméten élő Kázmér Béla és felesége, Rózsika szombaton ünnepelte házasságuk 50 éves jubileumát, ugyanakkor friss házasként léptek ki a bugaci templomból. Az aranylakodalom nagy családi körben zajlott le.

Megváltoztak a halottak napi szokások

Az emlékezés napján a legtöbben igyekeznek szép, rendezett sírhelyekkel tisztelegnie elhunyt szeretteik előtt. A halottak napja közeledtével egyre többen keresik fel a virágboltokat, vannak akik a natúr sírtált, míg mások a modern, környezettudatos díszt választják. A Masni Virágszalon segített eligazodni a koszorúk világában.

Minden háziorvosnál elérhető az influenza elleni védőoltás

A háziorvosok már várják a páciensek jelentkezését. Országszerte elérhetővé váltak az influenza elleni védőoltások. Aki a kockázati csoportba tartozik, annak térítésmentesen beadják.

NEAK-névvel érkező SMS terjed, sokan már megkapták

Újabb ijesztő üzenettel bombázzák a gyanútlan embereket. A telefonos csalók ezúttal a NEAK nevében küldenek sms-t, amiben a TAJ-kártya lejáratáról tájékoztatnak.

Jelentős drágulás jön a kutakon

A drágulás mind a benzint, mind a gázolajat érinti. Az üzemanyagárak jelentős mértékben emelkednek, így érdemes még hétfőre betervezni a tankolást.

A Netflix-sikersorozat új évada is lehetne a fiatal izsáki sorozatgyilkos története

Minden alkalommal a sikerlisták élére tört a Netflix sorozatgyilkosok történeteit elmesélő, megtörtént eseményeken alapuló sorozata. A Szörnyeteg című bűnügyi drámák borzalmas emberek életét követik, minden évadban más sorozatgyilkossal a főszerepben. De az izsáki Kiss Béla (álnéven: Hofmann) hátborzongató történetét kevesen ismerik.

Félfrontálisan ütközött egy kamionnal a terepjáró

Baleset bénította meg hétfő reggel a forgalmat Mélykúton. Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze félfrontálisan.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu