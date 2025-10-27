Ötven év után friss házasként léphettek ki a bugaci templomból a dédnagyszülők

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy összefogtak a Kincsvadászok az árva gyerekekért, újabb trükkel próbálkoznak a telefonos csalók, illetve, hogy kegyetlenül végzett áldozataival az izsáki sorozatgyilkos.

Kiss Béla, a cinkotai sorozatgyilkos otthona

Forrás: hu.wikipedia.org

A Kincsvadászok összefogtak az árván maradt bácsalmási gyermekekért

Különleges aukciót indított a bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor. A Kincsvadászok kereskedője most egy tragikus sorsú bácsalmási családnak, öt árván maradt gyermeknek szeretne segíteni.

Ne essen kétségbe, ha nem kapta meg az élelmiszer-utalványát!

Az utalvány minden nyugdíjasnak jár, így nem kell kétségbe esni, ha nem találta meg még a postaládájában. Bárhogy is keveredett el az élelmiszer-utalványa, mindenre van megoldás. Mutatjuk, hogy tudja megszerezni elkeveredett támogatását!

Ötven év után templomban is kimondhatták az igent

Egyszerre voltak jegyespár és jubiláló házaspár. A Kecskeméten élő Kázmér Béla és felesége, Rózsika szombaton ünnepelte házasságuk 50 éves jubileumát, ugyanakkor friss házasként léptek ki a bugaci templomból. Az aranylakodalom nagy családi körben zajlott le.

Megváltoztak a halottak napi szokások

Az emlékezés napján a legtöbben igyekeznek szép, rendezett sírhelyekkel tisztelegnie elhunyt szeretteik előtt. A halottak napja közeledtével egyre többen keresik fel a virágboltokat, vannak akik a natúr sírtált, míg mások a modern, környezettudatos díszt választják. A Masni Virágszalon segített eligazodni a koszorúk világában.

Minden háziorvosnál elérhető az influenza elleni védőoltás

A háziorvosok már várják a páciensek jelentkezését. Országszerte elérhetővé váltak az influenza elleni védőoltások. Aki a kockázati csoportba tartozik, annak térítésmentesen beadják.

NEAK-névvel érkező SMS terjed, sokan már megkapták

Újabb ijesztő üzenettel bombázzák a gyanútlan embereket. A telefonos csalók ezúttal a NEAK nevében küldenek sms-t, amiben a TAJ-kártya lejáratáról tájékoztatnak.

Jelentős drágulás jön a kutakon

A drágulás mind a benzint, mind a gázolajat érinti. Az üzemanyagárak jelentős mértékben emelkednek, így érdemes még hétfőre betervezni a tankolást.