Szörnyeteg: a Netflix-sikersorozat új évada is lehetne a fiatal izsáki Hofmann kegyetlen története
Minden alkalommal a sikerlisták élére tört a Netflix sorozatgyilkosok történeteit elmesélő, megtörtént eseményeken alapuló sorozata. A Szörnyeteg című bűnügyi drámák borzalmas emberek életét követik, minden évadban más sorozatgyilkossal a főszerepben. De az izsáki Kiss Béla (álnéven: Hofmann) hátborzongató történetét kevesen ismerik.
A Netflix-Szörnyeteg című sorozatok olyan hírhedt sorozatgyilkosok történetét mesélte már el, mint Jeffrey Dahmer, akit 17 férfi megöléséért ítéltek el, köztük egy kisfiú haláláért is felelős volt.
Ed Gein neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a farm, ahol élt olyan véres borzalmakat rejtett, amelyek újradefiniálták az ember legmélyebb félelmeit. Ezek a bűncselekmények egy új típusú, hátborzongató figurát hoztak létre, amely olyan ikonikus horrorfilmek szereplőinek ihletőjévé vált, mint a Psycho, A texasi láncfűrészes mészárlás és A bárányok hallgatnak.
Végül a Lyle és Erik Menendez-sztori. A két fiú hidegvérrel gyilkolta meg szüleiket. Míg az ügyészség azzal érvelt, hogy a családi vagyon öröklésére törekedtek, a testvérek azt állították, hogy tetteik az életük során elszenvedett szexuális, fizikai és érzelmi bántalmazástól való félelemből fakadtak.
De ki volt az izsáki hírhedt sorozatgyilkos, Kiss Béla, aki legalább 24 ember haláláért felelős? Cikkünkben az ő történetét elevenítjük fel.
Kellemes, barátságos embernek ismerték
Kiss Béla 1877 július 28-án született Izsákon, Cinkotára 1905-ben költözött, kiváltotta az iparigazolványát és bádogosműhelyt nyitott. Szomszédai, ismerősei szerint a világos hajú és kék szemű, erőteljes férfi megbízható, segítőkész, kellemes, barátságos volt, aki jól dolgozott.
Cinkotán hosszú időkig az ő keze munkáját őrizte a katolikus templom keresztje, az evangélikus temető kútja, és sokáig rengeteg eresz meg csatorna is.
Beilleszkedett a társadalomba, a legtöbben szerették, emellett átlagon felüli intelligenciával rendelkezett. Dr. Kágyi Aladár királyi eljárásbíró évekig a szomszédja volt, így jól ismerte a cinkotai bádogost – írta korábban cikkében az Origo.
Szorgalmas, de titokzatos volt
A fennmaradt dokumentumok szerint Kágyi azt mondta: Kiss Béla egyéniségét mindig valami homály, titokzatosság övezte. Szorgalmas ember volt, szakmájában elsőrangú tehetség, de olykor lump életet élt, vagyis, amikor pénzhez jutott, gyorsan és feltűnően el is költötte, főként italozott.
Az ismerősei elmondása szerint többször gavallérként viselkedett, apróbb munkákért nem fogadott el pénzt. Szokatlan diszkrécióval beszélt a szerelmi ügyekről, ha magasabb társadalmi rangú emberekkel találkozott. Ha azonban italozott, a részeg társaságban már nyíltabban mesélt nőügyeiről. Kágyi azt is elmondta, hogy gyakran jártak hozzá nők. Ilyenkor kiírta az ajtajára, hogy nem vagyok itthon. Vagy, hogy este vagyok itthon.
Szexuálisan kiéhezett nőket csábított el
Kiss Béla nős volt, feleségét Máriának hívták, és jóval fiatalabb volt nála. Az asszony 1912-ben nyílt viszonyt folytatott egy zenésszel, és néhány hét múlva el is szökött a férjétől. Kiss egyedül maradt, és Hofmann néven újsághirdetéseken keresztül ismerkedett nőkkel.
Miután a felesége elhagyta, egyre többször fogadott nőket a házában, akiket újsághirdetésen keresztül ismert meg. Általában olyan cselédnőket csábított el, akik nála néhány évvel idősebbek, naivak, vidékről származók, szegény sorsúak és szexuálisan kiéhezettek voltak, és rendszerint hozzátartozóik messze laktak vagy már elhunytak, így nem keresték őket. Kiss Bélát a cinkotaiak általában nőhódítóként ismerték, miközben egyes feltételezések szerint a 37 éves korára is gyermektelenül maradt, és felesége által megcsalt Kiss impotens volt.
Súlyos titkokat rejtett a fáskamra
A nők meglátogatták a bádogost az otthonában, de legtöbben nem jöttek ki élve a kapun. Nem kereste senki őket, hiszen már nem volt rokonuk. A bádogos udvarának fáskamrájában pedig gyűlni kezdtek a fémhordók, de ez senkinek nem volt gyanús.
Az éjszakai zajok sem keltettek gyanút, amikor mintha tárgyakat csúsztattak volna a földön, hiszen Kiss Béla iparos ember volt. Bár gyülekeztek a hordók, ez sem volt gyanús senkinek Kiss mestersége miatt. Megemlítette, hogy szerinte háború lesz, ezért a hordókban benzint tart, a szűkebb időkre.
Holtestek a hordókban
A háború 1914-ben ki is tört, és Kiss önként jelentkezett katonának. 1914 kora őszén egy napon bezárta házát és műhelyét és elment, soha többé nem tért vissza. Áldozatai felfedezésének körülményei több változatban ismeretesek, ám fellelhető nyomozati híján, csak a korabeli lapok, az Újság, Az Est, a Pesti Hírlap, vagy a Népszava sajtóbeszámolói alapján idézhető fel a történet.
Kiss Béla házának tulajdonjoga időközben egy Kresinszky Márton nevű férfihez került, aki az elhanyagolt épületet valamennyire rendbe akarta tenni. 1916. május 9-én a házában négy leforrasztott bádoghordót találtak. Ám az első hordóból csak tömény hullaszag érződött.
Amikor a benne talált zsákot felbontották, abból egy bomlásnak indult női holttest bukkant elő. Ezek után a hullát körülálló férfiak értesítették a főjegyzőt és a rendőrséget, és másnap már a rendőrök nyitották ki a többi hordót. A második hordóban egy dús szőke hajú nőt találtak. Utána nyitották meg a többi hordót, és az udvarban levő további hármat is. Mindegyikben egy-egy női holttest volt, ugyanúgy alkoholban tartósítva.
Legtöbbjük nyakán csúszóhurokra csomózott zsineg volt, a lehető legszorosabbra húzva. A korabeli beszámolók szerint a tettes kilétét illetően senkinek nem voltak kétségei.
Zúgtak a harangok az áldozatok temetésén
1916. május 12-ére egy kivételével valamennyi áldozat kilétét kiderítették. Ekkor már eltűnt nőként nyilvántartott nők tucatjainak hozzátartozói tolongtak Cinkotán, akik aztán a ruházat maradványairól azonosították a holttesteket.
A boncolást végző orvosok megállapították, hogy valamennyi áldozat fulladásos halállal, idegenkezű fojtogatás által halt meg. Az áldozatok temetése 1916. május 14-én délután három órakor volt, de már déltől egyfolytában zúgtak Cinkota harangjai, a holtesteket egy áldozat kivételével egymás mellé temették el.
Rejtélyes eltűnés
1915. február 5-én a cinkotai halotti anyakönyvbe 16/1920 folyószám alatt jegyezték be Kiss Béla halálát. A Nemzetközi Vöröskereszt értesítése szerint Kiss szerb hadifogságban halt meg tífuszban, a Valjevo melletti hadifogoly-táborban.
Eltűnésének körülményeire vonatkozóan azonban számos más történet is szárnyra kelt, akadtak, akik látni vélték később Afrikában, New Yorkban,
de valaki azt jelentette a rendőrségen évekkel később, hogy a Budapesten a Margit hídon találkozott vele.
Mindenesetre a holtnak nyilvánított Kiss Béla után elrendelték a nyomozást – annak ellenére, hogy halott ember ellen nem lehet büntetőeljárást indítani, körözést elrendelni, és a fejére ötezer korona vérdíjat kitűzni. Az 1915. február 5-e óta hivatalosan halott Kiss Béla után tehát 1916. május 14-étől élő személyként nyomoztak. A sorozatgyilkos halála a hatóságokban is hagyott kétséget.
Pszichopata sorozatgyilkos volt
Kriminálpszichológusok szerint Kiss Béla valószínűleg mérhetetlenül gyűlölte a nőket. Rendkívül bizonytalan és törékeny személyiség lehetett. A szerelmi csalódás miatt felszínre törő indulatok tették az egyik legkegyetlenebb és legrejtélyesebb sorozatgyilkossá. Számos fiatal nő ment a bádogos házába, de egyik sem tért vissza egy-két alkalomnál többször. Akkor még senki nem tudta, hogy többségük el sem ment, Kiss meggyilkolta őket, és a holttesteket hordókban rejtegette.
A cinkotai rém
A magyar kriminalisztika történetének egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa volt Kiss Béla, vagy ahogy azóta nevezik: a cinkotai bádogos. Kiss Béla neve mára a magyar kriminalisztika egyik leghírhedtebb alakjaként ismert.
A „Cinkotai rém” néven ismerté vált férfi története nemcsak a korabeli Magyarországot, hanem az egész világot megdöbbentette. A külföldön is hírhedtté vált 20. századi magyar sorozatgyilkos a magyar rendőrség feltételezései szerint legalább 24 áldozattal végzett. Úgy illeszkedett be a társadalomba, hogy a legtöbben szerették, kellemes embernek tartották. Senki sem sejtette, hogy a fáskamrájában lévő bádoghordókban kegyetlenül meggyilkolt nők holttesteit rejtegeti.
