Szörnyeteg: a Netflix-sikersorozat új évada is lehetne a fiatal izsáki Hofmann kegyetlen története

A Netflix-Szörnyeteg című sorozatok olyan hírhedt sorozatgyilkosok történetét mesélte már el, mint Jeffrey Dahmer, akit 17 férfi megöléséért ítéltek el, köztük egy kisfiú haláláért is felelős volt.

A Jeffrey Dahmer-sztori

Ed Gein neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a farm, ahol élt olyan véres borzalmakat rejtett, amelyek újradefiniálták az ember legmélyebb félelmeit. Ezek a bűncselekmények egy új típusú, hátborzongató figurát hoztak létre, amely olyan ikonikus horrorfilmek szereplőinek ihletőjévé vált, mint a Psycho, A texasi láncfűrészes mészárlás és A bárányok hallgatnak.

Végül a Lyle és Erik Menendez-sztori. A két fiú hidegvérrel gyilkolta meg szüleiket. Míg az ügyészség azzal érvelt, hogy a családi vagyon öröklésére törekedtek, a testvérek azt állították, hogy tetteik az életük során elszenvedett szexuális, fizikai és érzelmi bántalmazástól való félelemből fakadtak.

De ki volt az izsáki hírhedt sorozatgyilkos, Kiss Béla, aki legalább 24 ember haláláért felelős? Cikkünkben az ő történetét elevenítjük fel.

Izsáki volt a cinkotai sorozatgyilkos

Kellemes, barátságos embernek ismerték

Kiss Béla 1877 július 28-án született Izsákon, Cinkotára 1905-ben költözött, kiváltotta az iparigazolványát és bádogosműhelyt nyitott. Szomszédai, ismerősei szerint a világos hajú és kék szemű, erőteljes férfi megbízható, segítőkész, kellemes, barátságos volt, aki jól dolgozott.

Cinkotán hosszú időkig az ő keze munkáját őrizte a katolikus templom keresztje, az evangélikus temető kútja, és sokáig rengeteg eresz meg csatorna is.

Beilleszkedett a társadalomba, a legtöbben szerették, emellett átlagon felüli intelligenciával rendelkezett. Dr. Kágyi Aladár királyi eljárásbíró évekig a szomszédja volt, így jól ismerte a cinkotai bádogost – írta korábban cikkében az Origo.

Szorgalmas, de titokzatos volt

A fennmaradt dokumentumok szerint Kágyi azt mondta: Kiss Béla egyéniségét mindig valami homály, titokzatosság övezte. Szorgalmas ember volt, szakmájában elsőrangú tehetség, de olykor lump életet élt, vagyis, amikor pénzhez jutott, gyorsan és feltűnően el is költötte, főként italozott.