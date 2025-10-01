Hungarikum védjegyet kapott egy solti család szívvel-lélekkel főzött pálinkája – videó

A Solti Pálinkaház – Kodio Trade Kft. – minőségi pálinkái eddig is rendre kiemelkedtek a hazai és nemzetközi versenyeken, mostantól azonban még rangosabb elismerést viselhetnek: megkapták a Hungarikum védjegyet. Kovács János és felesége, Magyarország egyik legrégebbi szeszfőzdéjének tulajdonosai alig hét év alatt építették fel a Solti Pálinka-valódi kisüsti márkát, amelyet ma már nemcsak itthon, hanem külföldön is jegyeznek.

A Solti Pálinka a hagyományos kisüsti technológiát és a több mint százéves főzdei múltat ötvözi

Forrás: Kovács János

Kimagasló elismerést kapott a Solti Pálinka

2025 nyara újabb mérföldkő a solti pálinkafőzés történetében: ettől az évtől kezdve a helyben készült zárjegyes pálinkák, törkölypálinkák viselhetik a Hungarikum védjegyet. Ez a cím nem csupán dísz, hanem garancia is arra, hogy a Solti Pálinka a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően, hagyományos technológiával készül, és méltó helyet foglal el a magyar gasztronómiai értékek sorában.

Történelmi gyökerek

A solti pálinkafőzés története egészen 1880-ig vezethető vissza, amikor a településen „szeszgyár” működött. Az idősebb generációk még ma is emlékeznek a helyi főzés hagyományaira. Az írásos emlékek és monográfiák is alátámasztják, hogy Solt mindig is a minőségi gyümölcspárlatok otthona volt.

Az államosítás évei sem törték meg teljesen a hagyományokat: 1947-ben a „szeszgyár” a Földműves Szövetkezethez került, ahol tovább folyt a főzés. Bár az idők változtak, a solti emberek ragaszkodtak a helyi gyümölcsből készült italhoz.

Újjászületés és családi vállalkozás

A fordulópont 2018-ban érkezett el, amikor Kovács János, a jelenlegi tulajdonos megvásárolta a régi főzdét, és családjával új életet lehelt a hagyományba. 2019-ben kerültek piacra az első saját zárjegyes termékek, és azóta folyamatosan bővült a választék. Ma már közel harminc különlegesség szerepel a kínálatban, a klasszikus pálinkáktól a likőrökig.

A főzde valódi családi vállalkozásként működik, mindannyian szakirányú képzettséget szereztek, így a solti főzde ma azon kevés magyar pálinkafőzdék közé tartozik, ahol minden családtag hivatásos pálinkafőző végzettséggel rendelkezik. Ez a szaktudás és elhivatottság egyedülálló hátteret biztosít a családi vállalkozásnak.