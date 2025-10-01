1 órája
Hungarikum védjegyet kapott egy solti család szívvel-lélekkel főzött pálinkája – videó
A Solti Pálinkaház különleges mérföldkőhöz érkezett: termékeik immár a Hungarikum védjegyet viselhetik. A Solti Pálinka a hagyományos kisüsti technológiát és a több mint százéves főzdei múltat ötvözi, így méltán vált a magyar gasztronómia kiemelkedő értékévé.
A Solti Pálinkaház – Kodio Trade Kft. – minőségi pálinkái eddig is rendre kiemelkedtek a hazai és nemzetközi versenyeken, mostantól azonban még rangosabb elismerést viselhetnek: megkapták a Hungarikum védjegyet. Kovács János és felesége, Magyarország egyik legrégebbi szeszfőzdéjének tulajdonosai alig hét év alatt építették fel a Solti Pálinka-valódi kisüsti márkát, amelyet ma már nemcsak itthon, hanem külföldön is jegyeznek.
Kimagasló elismerést kapott a Solti Pálinka
2025 nyara újabb mérföldkő a solti pálinkafőzés történetében: ettől az évtől kezdve a helyben készült zárjegyes pálinkák, törkölypálinkák viselhetik a Hungarikum védjegyet. Ez a cím nem csupán dísz, hanem garancia is arra, hogy a Solti Pálinka a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően, hagyományos technológiával készül, és méltó helyet foglal el a magyar gasztronómiai értékek sorában.
Történelmi gyökerek
A solti pálinkafőzés története egészen 1880-ig vezethető vissza, amikor a településen „szeszgyár” működött. Az idősebb generációk még ma is emlékeznek a helyi főzés hagyományaira. Az írásos emlékek és monográfiák is alátámasztják, hogy Solt mindig is a minőségi gyümölcspárlatok otthona volt.
Az államosítás évei sem törték meg teljesen a hagyományokat: 1947-ben a „szeszgyár” a Földműves Szövetkezethez került, ahol tovább folyt a főzés. Bár az idők változtak, a solti emberek ragaszkodtak a helyi gyümölcsből készült italhoz.
Újjászületés és családi vállalkozás
A fordulópont 2018-ban érkezett el, amikor Kovács János, a jelenlegi tulajdonos megvásárolta a régi főzdét, és családjával új életet lehelt a hagyományba. 2019-ben kerültek piacra az első saját zárjegyes termékek, és azóta folyamatosan bővült a választék. Ma már közel harminc különlegesség szerepel a kínálatban, a klasszikus pálinkáktól a likőrökig.
A főzde valódi családi vállalkozásként működik, mindannyian szakirányú képzettséget szereztek, így a solti főzde ma azon kevés magyar pálinkafőzdék közé tartozik, ahol minden családtag hivatásos pálinkafőző végzettséggel rendelkezik. Ez a szaktudás és elhivatottság egyedülálló hátteret biztosít a családi vállalkozásnak.
A Hungarikum védjegy különleges értéke
A pálinka és a törkölypálinka eleve Hungarikum, vagyis Magyarország egyik legféltettebb kulturális és gasztronómiai kincse. Az igazi kuriózum azonban az, hogy a solti szeszfőzde saját termékein a Solti Pálinka-valódi kisüstin immár a Hungarikum védjegyet is használhatja 2025 nyarától. Ez országosan is ritka elismerés.
A Hungarikum Bizottság jóváhagyása egyértelmű visszaigazolás, hogy Kovács János Solti Pálinkája méltó arra, hogy a legnemesebb magyar értékek sorában kapjon helyet. Ez az elismerés nemcsak a főzde szakmai munkáját dicséri, hanem Solt több mint százéves pálinkakultúráját is méltón képviseli.
Minőség, amelyre az ország is felfigyel
A Solti Pálinka az elmúlt években egyre szélesebb körben vált ismertté. A család rendszeresen bemutatkozik fesztiválokon és kiállításokon, ahol a vendégek megkóstolhatják a főzeteket és megismerhetik a mögöttük álló történetet is. Az ital kiváló minőségét jelzi, hogy barackpálinkájukat Kecskemét város is vásárolja, továbbá szeszfőzdéjüket rendszeresen látogatják külföldi vásárlók is, továbbá az ország minden részéről érkeznek látogatók.
A tulajdonos szavaival élve: „Amit csinálunk, szívvel-lélekkel tesszük. A külföldiek is csodájára járnak, hogy ilyen régi technológiával, ilyen kiváló minőségű pálinkát lehet készíteni.”
Solt büszkesége és a jövő
A lokálpatrióta Kovács családnak köszönhetően a település gazdag hagyományai új lendületet kaptak, és a Solti Pálinka még nagyobb turisztikai vonzerőt is jelenthet, öregbítve ezzel Solt város hírnevét is.
A jövőben a cél az, hogy még több magyar és külföldi vásárló ismerje meg a Solti Pálinkát, amely immár a Hungarikumok sorába emelkedett.
Az utolsó szeptemberi hétvége egyedisége volt, hogy a Pálinkaház a Kunadacsi Rackabirka Fesztiválon mutatkozott be, ahol igazi különlegességként egyszerre volt jelen a magyar gasztronómia két kiválósága, a rackabirka és a Solti Pálinka.
