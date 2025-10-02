2 órája
Egy rossz mozdulat és megromlik az egész – így nem ronthatja el a házi savanyúságot
A fermentálás egy olyan környezetbarát folyamat, melynek segítségével a lehető legropogósabban tudjuk eltenni zöldségeinket. Egy jó magyar ebédhez elengedhetetlen ez a köret, megmutatjuk hogyan készül a legfinomabb savanyúság házilag.
Itt az idő eltenni télre vagy akár még későbbre is a friss zöldségeinket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja összegyűjtötte a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat, melynek segítségével egyszerre lehet készíthető finom és egészséges savanyúság házilag.
Savanyúság házilag
A Nébih tanácsai szerint az első és legfontosabb lépés minden esetben a higiéniai szabályok betartása. A befőttesüvegek, fedők és kanalak mindig legyenek tiszták, a legjobb, ha forrázással fertőtlenítjük őket. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mikrobák juthatnak a befőttbe, ami a fermentálás útjába állhat.
Másik fontos szabály, hogy a zöldségek nem lehetnek sérültek, tehát a fonnyadt vagy repedt zöldségeket ne tegyük bele a befőttbe, mert egy részt rossz ízt is ad, másrészt romlásnak is indulhat.
Amikor kiválasztottuk a megfelelő zöldségeket alaposan tisztítsuk meg őket, de meghámozásukra nincs feltétlen szükség. Ezután nyugodtan kísérletezhetünk különböző zöldségek párosításával is.
Mire figyeljünk fermentáláskor?
Minden a megfelelő sómennyiségen múlik, hiszen ettől függ, hogy milyen lesz az íze a befőttnek, és hogy mennyire lesznek ropogósak a zöldségek, valamint a só segíti a jótékony baktériumok munkáját is. A legtöbb zöldség esetében 2-3 százalékos sóoldatot kell használni. Nem lehet ennél kevesebb, mert akkor megromolhat a befőtt, ha pedig ennél több, akkor nem lesz finom.
Fontos még, hogy a zöldségeket teljesen ellepje a sós lé, hogy ne érintkezzen oxigénnel, a befőtt tetejét pedig csak lazán csavarjuk rá, hogy a fermentáció során képződött gázok távozni tudjanak. A biztonság kedvéért érdemes nem teljesen tele tölteni az üveget, és egy tányért is tenni alá, hogy túlcsordulás esetén ne kelljen sokat takarítanunk.
Az erjedéshez megfelelő környezet kell
A Nébih információi szerint, 18 és 22 fok a legideálisabb az erjedéshez. Ha ennél melegebb van akkor ugyan gyorsabb a folyamat, de a nem kívánt baktériumok is elszaporodnak, ha pedig túl hideg van, akkor lelassul a folyamat, vagy akár teljesen megáll. Ahhoz, hogy elkészüljön a finom ropogós befőttünk csak 5-10 napot kell körülbelül várnunk, de ezután is figyelnünk kell a higiéniára. Először is tegyük hűtőbe a savanyúságot amint elkészült. Amikor pedig már fogyasztani szeretnénk, mindig csak tiszta evőeszközzel vegyünk ki zöldséget, és szedjük ki külön tálkába, hogy csökkentsük a keresztszennyeződés kockázatát.
Érdemes kipróbálni egy ilyen környezetbarát és izgalmas gasztronómiai kalandot!
