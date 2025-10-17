október 17., péntek

Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád

Ez az egyik legismertebb zöldség, mégis kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit érdemes lenne. A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk.

Sebestyén Hajnalka

A friss őszi zöldségek között ott virít a sok szép sárgarépa, vehetjük csomóra és kilóra egyaránt. Sokoldalúan elkészíthető a konyhában, és rendkívül jó hatással van a szervezetre. 

A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk
Fotó: MW / archív-felvétel

Olcsó, egészséges és sokoldalú

A sárgarépa ropogós vitaminforrás, ami kívül-belül jótékonyan hat a testünkre. Összeszedtük, miért is érdemes beépíteni az étrendünkbe. Igazi tápanyagbomba: tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Ára jelenleg kilónként 350-500 forint között mozog. A zöldségesek, és áruházak mellett természetesen a kecskeméti piacon sok standon elérhető. Mindenhol kifogható szép és egészséges, magyar sárgarépa. 

Jó hatással van a szemre és a bőrre

Íme néhány érv, hogy együnk minél több sárgarépát. Nemcsak népi bölcsesség, hogy javítja a látást. A benne található béta-karotin a szervezetben A-vitaminná alakul, amely létfontosságú a szem egészségéhez. Hozzájárulhat az időskori látásromlás megelőzéséhez. 

Külsőleg is van hatása. A béta-karotin és a C-vitamin antioxidáns hatása révén segít megőrizni a bőr rugalmasságát, csökkenti a gyulladásokat.

A sárgarépa sokféleképpen támogatja az egészséget

Erősíti az immunrendszert. A sárgarépa C-vitaminban gazdag, amely antioxidáns hatású, támogatja a szervezet védekezőképességét. K-vitamin és a B6-vitamin is megtalálható benne, amelyek fontos szerepet játszanak az immunrendszer és az idegrendszer működésében. 

Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, támogatja az egészséges vérkeringést. A benne lévő rostok csökkentik a koleszterinszintet. 

Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Magas rosttartalma az emésztést segíti. Ráadásul kedvező hatással lehet a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkre.

Receptek sárgarépás finomságokhoz

A sárgarépa sokoldalúan felhasználható. Főzve, párolva és nyersen is kiváló. Nassolhatjuk csak úgy megpucolva, nyersen, készíthetünk belőle süteményt és változatos köretként is megállja a helyét. Íme két répás édesség receptje a mindmegette.hu oldalról. 

Sárgarépás energiagolyó

Gyorsan elkészíthető és finom. 

Hozzávalók (12 adaghoz):

  • 10 dkg dióbél
  • 15 dkg aszalt datolya
  • 2 db sárgarépa (meghámozva, lereszelve)
  • 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor
  • 8 dkg kókuszreszelék
  • 0,5 teáskanál őrölt fahéj
  • 0,5 teáskanál őrölt szerecsendió

  • Elkészítés:
  1. Késes aprítóba tesszük a diót és a datolyát. Kissé darabosra vágjuk. Hozzáforgatjuk a meghámozott és lereszelt sárgarépát, a kakaóport, a kókuszreszelék felét, a fűszereket és 1 csipet sót.        
  2. Összedolgozzuk, majd a masszából kis golyókat formázunk. Meghempergetjük mindet a maradék kókuszreszelékben, majd betesszük a hűtőbe a golyókat, hogy kissé megszilárduljanak. Szobahőmérsékleten kínáljuk.

Török sárgarépás szelet

Ez a finomság elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, de megéri. Jó áron készíthetünk különleges desszertet. 

Hozzávalók (12 adagra):

  • 50 dkg sárgarépa 
  • 20 dkg kristálycukor 
  • 0,5 teáskanál   őrölt fahéj 
  • 1 teáskanál vaníliaaroma
  • 10 dkg dió, mogyoró, mandula vagy pisztáciabél
  • 5 dkg kókuszreszelék 

Elkészítése:

  1. A sárgarépát meghámozzuk, késes aprítóban finomra vágjuk, vagy egy tálba reszeljük.
  2. Hozzáforgatjuk a cukrot, a fahéjat és a vaníliát, majd hozzáadunk 2,5 dl vizet. A keveréket lábasba tesszük, és kis lángon addig főzzük, amíg az összes folyadék elpárolog. Közben lefedjük, de hagyunk egy kis részt a távozó hőnek.
  3. Belekeverjük a durvára vágott dióféléket, majd a masszát 1 cm magasan egy sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk. A hűtőbe tesszük legalább 1 órára. Négyzetekre vágjuk, majd megforgatjuk mindegyiket a kókuszreszelékben. 

