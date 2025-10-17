2 órája
Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád
Ez az egyik legismertebb zöldség, mégis kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit érdemes lenne. A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk.
A friss őszi zöldségek között ott virít a sok szép sárgarépa, vehetjük csomóra és kilóra egyaránt. Sokoldalúan elkészíthető a konyhában, és rendkívül jó hatással van a szervezetre.
Olcsó, egészséges és sokoldalú
A sárgarépa ropogós vitaminforrás, ami kívül-belül jótékonyan hat a testünkre. Összeszedtük, miért is érdemes beépíteni az étrendünkbe. Igazi tápanyagbomba: tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Ára jelenleg kilónként 350-500 forint között mozog. A zöldségesek, és áruházak mellett természetesen a kecskeméti piacon sok standon elérhető. Mindenhol kifogható szép és egészséges, magyar sárgarépa.
Jó hatással van a szemre és a bőrre
Íme néhány érv, hogy együnk minél több sárgarépát. Nemcsak népi bölcsesség, hogy javítja a látást. A benne található béta-karotin a szervezetben A-vitaminná alakul, amely létfontosságú a szem egészségéhez. Hozzájárulhat az időskori látásromlás megelőzéséhez.
Külsőleg is van hatása. A béta-karotin és a C-vitamin antioxidáns hatása révén segít megőrizni a bőr rugalmasságát, csökkenti a gyulladásokat.
A sárgarépa sokféleképpen támogatja az egészséget
Erősíti az immunrendszert. A sárgarépa C-vitaminban gazdag, amely antioxidáns hatású, támogatja a szervezet védekezőképességét. K-vitamin és a B6-vitamin is megtalálható benne, amelyek fontos szerepet játszanak az immunrendszer és az idegrendszer működésében.
Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, támogatja az egészséges vérkeringést. A benne lévő rostok csökkentik a koleszterinszintet.
Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Magas rosttartalma az emésztést segíti. Ráadásul kedvező hatással lehet a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkre.
Receptek sárgarépás finomságokhoz
A sárgarépa sokoldalúan felhasználható. Főzve, párolva és nyersen is kiváló. Nassolhatjuk csak úgy megpucolva, nyersen, készíthetünk belőle süteményt és változatos köretként is megállja a helyét. Íme két répás édesség receptje a mindmegette.hu oldalról.
Sárgarépás energiagolyó
Gyorsan elkészíthető és finom.
Hozzávalók (12 adaghoz):
- 10 dkg dióbél
- 15 dkg aszalt datolya
- 2 db sárgarépa (meghámozva, lereszelve)
- 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor
- 8 dkg kókuszreszelék
- 0,5 teáskanál őrölt fahéj
- 0,5 teáskanál őrölt szerecsendió
- só
Elkészítés:
- Késes aprítóba tesszük a diót és a datolyát. Kissé darabosra vágjuk. Hozzáforgatjuk a meghámozott és lereszelt sárgarépát, a kakaóport, a kókuszreszelék felét, a fűszereket és 1 csipet sót.
- Összedolgozzuk, majd a masszából kis golyókat formázunk. Meghempergetjük mindet a maradék kókuszreszelékben, majd betesszük a hűtőbe a golyókat, hogy kissé megszilárduljanak. Szobahőmérsékleten kínáljuk.
Török sárgarépás szelet
Ez a finomság elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, de megéri. Jó áron készíthetünk különleges desszertet.
Hozzávalók (12 adagra):
- 50 dkg sárgarépa
- 20 dkg kristálycukor
- 0,5 teáskanál őrölt fahéj
- 1 teáskanál vaníliaaroma
- 10 dkg dió, mogyoró, mandula vagy pisztáciabél
- 5 dkg kókuszreszelék
Elkészítése:
- A sárgarépát meghámozzuk, késes aprítóban finomra vágjuk, vagy egy tálba reszeljük.
- Hozzáforgatjuk a cukrot, a fahéjat és a vaníliát, majd hozzáadunk 2,5 dl vizet. A keveréket lábasba tesszük, és kis lángon addig főzzük, amíg az összes folyadék elpárolog. Közben lefedjük, de hagyunk egy kis részt a távozó hőnek.
- Belekeverjük a durvára vágott dióféléket, majd a masszát 1 cm magasan egy sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk. A hűtőbe tesszük legalább 1 órára. Négyzetekre vágjuk, majd megforgatjuk mindegyiket a kókuszreszelékben.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!