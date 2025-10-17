Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád

A friss őszi zöldségek között ott virít a sok szép sárgarépa, vehetjük csomóra és kilóra egyaránt. Sokoldalúan elkészíthető a konyhában, és rendkívül jó hatással van a szervezetre.

A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk

Fotó: MW / archív-felvétel

Olcsó, egészséges és sokoldalú

A sárgarépa ropogós vitaminforrás, ami kívül-belül jótékonyan hat a testünkre. Összeszedtük, miért is érdemes beépíteni az étrendünkbe. Igazi tápanyagbomba: tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Ára jelenleg kilónként 350-500 forint között mozog. A zöldségesek, és áruházak mellett természetesen a kecskeméti piacon sok standon elérhető. Mindenhol kifogható szép és egészséges, magyar sárgarépa.

Jó hatással van a szemre és a bőrre

Íme néhány érv, hogy együnk minél több sárgarépát. Nemcsak népi bölcsesség, hogy javítja a látást. A benne található béta-karotin a szervezetben A-vitaminná alakul, amely létfontosságú a szem egészségéhez. Hozzájárulhat az időskori látásromlás megelőzéséhez.

Külsőleg is van hatása. A béta-karotin és a C-vitamin antioxidáns hatása révén segít megőrizni a bőr rugalmasságát, csökkenti a gyulladásokat.

A sárgarépa sokféleképpen támogatja az egészséget

Erősíti az immunrendszert. A sárgarépa C-vitaminban gazdag, amely antioxidáns hatású, támogatja a szervezet védekezőképességét. K-vitamin és a B6-vitamin is megtalálható benne, amelyek fontos szerepet játszanak az immunrendszer és az idegrendszer működésében.

Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, támogatja az egészséges vérkeringést. A benne lévő rostok csökkentik a koleszterinszintet.

Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Magas rosttartalma az emésztést segíti. Ráadásul kedvező hatással lehet a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkre.

Receptek sárgarépás finomságokhoz

A sárgarépa sokoldalúan felhasználható. Főzve, párolva és nyersen is kiváló. Nassolhatjuk csak úgy megpucolva, nyersen, készíthetünk belőle süteményt és változatos köretként is megállja a helyét. Íme két répás édesség receptje a mindmegette.hu oldalról.

Sárgarépás energiagolyó

Gyorsan elkészíthető és finom.