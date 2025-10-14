Új MOHU ruhagyűjtő-konténer segíti a környezettudatos lakosokat Izsákon

Az év ezen időszakában sokan rendezik át a szekrényüket, elpakolják a nyári holmikat, és előkerülnek a melegebb darabok. Ilyenkor derül ki, hogy mennyi olyan ruha lapul a polcokon, amit már sosem veszünk fel. A MOHU ruhagyűjtő-konténer kényelmes és környezetbarát megoldást kínál mindenkinek, aki helyet szabadítana fel, miközben a bolygóért is tesz.

Izsákon is van mostantól ruhagyűjtő-konténer

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Izsákon is elérhető a környezettudatos megoldás

A MOHU új, feltörésbiztos ruhagyűjtő-konténert helyezett el a városháza mögött, amelyben bárki leadhatja a már nem használt, de tiszta és száraz textíliáit – legyen szó ruháról, cipőről, táskáról, függönyről vagy lakástextilről.

Az izsákiak gyorsan felfedezték az új lehetőséget, és sokan élnek is vele.

Személy szerint én is nagyon megörültem, amikor megláttam a konténert, hiszen minden évben, amikor a nyári ruhatáramat az őszi váltja fel, rengeteg darabról tudom, hogy már nem fogom hordani. Egyszer egy ismerősöm azt tanácsolta: ha egy ruhát egy évig nem veszel fel, valószínűleg soha nem is fogod. Azóta minden szezonváltásnál szortírozok – és most már tudom, hova tehetem a feleslegessé vált ruhákat.

Miért fontos a textilgyűjtés?

Az Európai Unió adatai szerint egy ember évente átlagosan 26 kilogramm textíliát vásárol, és 11 kilogrammot kidob. A kidobott ruhák 87 százaléka elégetésre vagy hulladéklerakóba kerül, pedig az anyagok nagy része újrahasznosítható lenne.

A textilhulladék mindössze 1 százalékából készül újra ruha, a többi elveszik a körforgásból. A MOHU célja, hogy ezen változtasson – és abban is segít, hogy a ruháink valóban új életre kelhessenek. A begyűjtött textíliák egy válogatóközpontba kerülnek, ahol eldöntik, hogy újrahasználhatók-e ruhaként vagy géprongyként, esetleg energetikai hasznosításra alkalmasak.

Mit dobhatunk a ruhagyűjtő-konténerbe?

ruhát,

cipőt,

kiegészítőket,

lakástextileket (például függönyt, ágyneműt).

A legfontosabb, hogy a leadott darabok tiszta és száraz állapotban kerüljenek a konténerbe. Így biztosítható, hogy valóban felhasználásra kerüljenek, és ne szennyezzék a többi textíliát.