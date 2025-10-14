október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szelektív hulladékgyűjtés

3 órája

Új MOHU ruhagyűjtő-konténer segíti a környezettudatos lakosokat Izsákon

Címkék#fentarthatóság#ruhagyűjtő konténer#kommunális hulladékgyűjtő#szelektív hulladék

Beköszöntött az ősz, a ruhatárfrissítés ideje. A MOHU gyűjtőpont mostantól Izsákon is segít abban, hogy a már nem használt ruhadarabok ne a kukában, hanem a körforgásban végezzék. Az izsáki városháza mögött elhelyezett új ruhagyűjtő-konténert a helyiek már most örömmel használják.

Orosz Fanni Flóra

Az év ezen időszakában sokan rendezik át a szekrényüket, elpakolják a nyári holmikat, és előkerülnek a melegebb darabok. Ilyenkor derül ki, hogy mennyi olyan ruha lapul a polcokon, amit már sosem veszünk fel. A MOHU ruhagyűjtő-konténer kényelmes és környezetbarát megoldást kínál mindenkinek, aki helyet szabadítana fel, miközben a bolygóért is tesz.

A ruhagyűjtő-konténer segít a szelektív hulladékgyűjtésben
Izsákon is van mostantól ruhagyűjtő-konténer
Fotó: Orosz Fanni Flóra

Izsákon is elérhető a környezettudatos megoldás

A MOHU új, feltörésbiztos ruhagyűjtő-konténert helyezett el a városháza mögött, amelyben bárki leadhatja a már nem használt, de tiszta és száraz textíliáit – legyen szó ruháról, cipőről, táskáról, függönyről vagy lakástextilről.

Az izsákiak gyorsan felfedezték az új lehetőséget, és sokan élnek is vele. 

Személy szerint én is nagyon megörültem, amikor megláttam a konténert, hiszen minden évben, amikor a nyári ruhatáramat az őszi váltja fel, rengeteg darabról tudom, hogy már nem fogom hordani. Egyszer egy ismerősöm azt tanácsolta: ha egy ruhát egy évig nem veszel fel, valószínűleg soha nem is fogod. Azóta minden szezonváltásnál szortírozok – és most már tudom, hova tehetem a feleslegessé vált ruhákat.

Miért fontos a textilgyűjtés?

Az Európai Unió adatai szerint egy ember évente átlagosan 26 kilogramm textíliát vásárol, és 11 kilogrammot kidob. A kidobott ruhák 87 százaléka elégetésre vagy hulladéklerakóba kerül, pedig az anyagok nagy része újrahasznosítható lenne. 

A textilhulladék mindössze 1 százalékából készül újra ruha, a többi elveszik a körforgásból. A MOHU célja, hogy ezen változtasson – és abban is segít, hogy a ruháink valóban új életre kelhessenek. A begyűjtött textíliák egy válogatóközpontba kerülnek, ahol eldöntik, hogy újrahasználhatók-e ruhaként vagy géprongyként, esetleg energetikai hasznosításra alkalmasak.

Mit dobhatunk a ruhagyűjtő-konténerbe?

  • ruhát,
  • cipőt,
  • kiegészítőket,
  • lakástextileket (például függönyt, ágyneműt).

A legfontosabb, hogy a leadott darabok tiszta és száraz állapotban kerüljenek a konténerbe. Így biztosítható, hogy valóban felhasználásra kerüljenek, és ne szennyezzék a többi textíliát.

A ruháink sorsa rajtunk múlik. Ha a kommunális hulladékba dobjuk őket, semmi esélyük sincs a körforgásba való visszatérésre. Ha viszont elvisszük a MOHU textilgyűjtő konténerébe, nemcsak helyet szabadítunk fel otthon, hanem a környezet védelméért is teszünk.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu