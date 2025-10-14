3 órája
Új MOHU ruhagyűjtő-konténer segíti a környezettudatos lakosokat Izsákon
Beköszöntött az ősz, a ruhatárfrissítés ideje. A MOHU gyűjtőpont mostantól Izsákon is segít abban, hogy a már nem használt ruhadarabok ne a kukában, hanem a körforgásban végezzék. Az izsáki városháza mögött elhelyezett új ruhagyűjtő-konténert a helyiek már most örömmel használják.
Az év ezen időszakában sokan rendezik át a szekrényüket, elpakolják a nyári holmikat, és előkerülnek a melegebb darabok. Ilyenkor derül ki, hogy mennyi olyan ruha lapul a polcokon, amit már sosem veszünk fel. A MOHU ruhagyűjtő-konténer kényelmes és környezetbarát megoldást kínál mindenkinek, aki helyet szabadítana fel, miközben a bolygóért is tesz.
Izsákon is elérhető a környezettudatos megoldás
A MOHU új, feltörésbiztos ruhagyűjtő-konténert helyezett el a városháza mögött, amelyben bárki leadhatja a már nem használt, de tiszta és száraz textíliáit – legyen szó ruháról, cipőről, táskáról, függönyről vagy lakástextilről.
Az izsákiak gyorsan felfedezték az új lehetőséget, és sokan élnek is vele.
Személy szerint én is nagyon megörültem, amikor megláttam a konténert, hiszen minden évben, amikor a nyári ruhatáramat az őszi váltja fel, rengeteg darabról tudom, hogy már nem fogom hordani. Egyszer egy ismerősöm azt tanácsolta: ha egy ruhát egy évig nem veszel fel, valószínűleg soha nem is fogod. Azóta minden szezonváltásnál szortírozok – és most már tudom, hova tehetem a feleslegessé vált ruhákat.
Miért fontos a textilgyűjtés?
Az Európai Unió adatai szerint egy ember évente átlagosan 26 kilogramm textíliát vásárol, és 11 kilogrammot kidob. A kidobott ruhák 87 százaléka elégetésre vagy hulladéklerakóba kerül, pedig az anyagok nagy része újrahasznosítható lenne.
A textilhulladék mindössze 1 százalékából készül újra ruha, a többi elveszik a körforgásból. A MOHU célja, hogy ezen változtasson – és abban is segít, hogy a ruháink valóban új életre kelhessenek. A begyűjtött textíliák egy válogatóközpontba kerülnek, ahol eldöntik, hogy újrahasználhatók-e ruhaként vagy géprongyként, esetleg energetikai hasznosításra alkalmasak.
Mit dobhatunk a ruhagyűjtő-konténerbe?
- ruhát,
- cipőt,
- kiegészítőket,
- lakástextileket (például függönyt, ágyneműt).
A legfontosabb, hogy a leadott darabok tiszta és száraz állapotban kerüljenek a konténerbe. Így biztosítható, hogy valóban felhasználásra kerüljenek, és ne szennyezzék a többi textíliát.
A ruháink sorsa rajtunk múlik. Ha a kommunális hulladékba dobjuk őket, semmi esélyük sincs a körforgásba való visszatérésre. Ha viszont elvisszük a MOHU textilgyűjtő konténerébe, nemcsak helyet szabadítunk fel otthon, hanem a környezet védelméért is teszünk.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja – fotó