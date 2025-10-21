2 órája
A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el az állatvédelmi egyesület menedékházát
A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el azt a menedékházat, amely a jövőben a sérült, műtéten átesett és lábadozó kutyusokat fogadja a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesületnél. A menedékházat – amelynek Rozi kutya a szimbóluma – a jószándékú adományozóknak köszönhetően tudja megvalósítani az egyesület – írták közösségi oldalukon.
A lakiteleki Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület újabb örömhírről számolt be közösségi oldalán. Mint írják, összejött a teljes támogatás, amiből megvalósíthatják a Rozi Menedékházat. Rozi kutya gondozói hálásak minden támogatásért. „Ez az álom nem jöhetett volna létre nélkületek — azok nélkül, akik már korábban is segítették a munkánkat, és azok nélkül sem, akik most, Rozi története kapcsán csatlakoztak hozzánk. Minden egyes adomány, megosztás, bátorító szó és kedves üzenet hozzájárult ehhez a csodához”– olvasható a bejegyzésben.
Rozi Menedékház a gyógyulás idejére
Mint írják, a Rozi Menedékház egy 7×3 méteres, szigetelt konténerház lesz, amely a sérült, műtéten átesett és lábadozó állatok számára biztosít majd nyugodt, biztonságos és meleg környezetet a gyógyulás idejére. Ez hatalmas előrelépés az egyesület életében és a napi munkánkban. – A gyűjtést ezzel lezárjuk, de a hála és a szeretet, amit most érzünk, leírhatatlan. Köszönjük, hogy velünk vagytok, hogy hisztek bennünk, és hogy közösen építjük tovább ezt a kis csodát, aminek Rozi lett a szimbóluma – olvasható a bejegyzésben.
Rozi kutya esete országos felháborodást váltott ki
Mint ahogy arról beszámoltunk, Rozi esete országos felháborodást keltett: szeptember elején Tiszaalpáron egy 66 éves férfi több kilométeren keresztül vonszolta a kutyát az autója után kötve. Rozi kutya csodával határos módon túlélte a kegyetlen bánásmódot, bár súlyos sérüléseket szenvedett. Az esetet egy szemtanú videóra vette, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, és sokan – köztük politikusok, állatvédők és civilek – felháborodásuknak adtak hangot, miszerint az ilyen súlyú állatkínzásért nem pénzbüntetés, hanem letöltendő börtön járna.
Rozi kutya gazdáját szeptemberben sikerült megszólaltunk. Saját tanyáján kerestük fel, Vincze István sírva mesélte el a történteket. Eldmondta, hogy semmi szándékosság nem állt a szörnyű tett mögött. Rendszeresen itatja a vadakat, de Rozi kutya vadászik rájuk, ezért a kocsihoz kötötte, mert ez volt a legközelebb. Beismerte, hogy ott felejtette a kutyát, és reggel úgy indult el a közeli tanyára. Csak, amikor egy teherautós figyelmeztette, jutott eszébe a kutya.
A gyógyulás útján: Rozi kutya napról napra erősebb
A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület közösségi oldalán folyamatosan beszámol Rozi kutya gyógyulásáról. Legutóbbi bejegyzésükben azt írták, hogy Rozi élvezi a napsütést, jókedvű, nyugodt és láthatóan nagyon jól érzi magát a bőrében. Sebei szépen gyógyulnak, az étvágya remek, és napról napra egyre vidámabb.
