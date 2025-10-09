Túlélte a kegytelen kínzást Rozi kutya, már Halloween-jelmezben sétálgat a menhelyen

Mint ahogy arról beszámoltunk, Rozi esete országos felháborodást keltett: szeptember elején Tiszaalpáron egy 66 éves férfi több kilométeren keresztül vonszolta a kutyát az autója után kötve. Rozi kutya csodával határos módon túlélte a kegyetlen bánásmódot, bár súlyos sérüléseket szenvedett. Az esetet egy szemtanú videóra vette, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőre. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, és sokan – köztük politikusok, állatvédők és civilek – felháborodásuknak adtak hangot, miszerint az ilyen súlyú állatkínzásért nem pénzbüntetés, hanem letöltendő börtön járna.

Rozi kutya, a szeptember elején történt megkínzása óta jó úton halad a teljes gyógyulás felé

Fotó: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület

Tüntetés Kiskunfélegyházán – erősebb állatvédelmet követeltek

A kegyetlen eset hatására a Szurkolók az Állatokért Alapítvány tüntetést szervezett Kiskunfélegyházán. A demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az állatvédelem fontosságára, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra annak érdekében, hogy szigorúbb törvények védjék az állatok jogait.

Megszólalt az állatkínzással vádolt gazda

Szeptember elején Tiszaalpárra látogattunk, ahol felkerestük az állatkínzással vádolt férfit. Vincze Istvánt a tanyáján látogattuk meg, ahol békésen pihenő kutyusok, kapirgáló tyúkok és doromboló cicák fogadtak bennünket. Érdeklődésünk elől egyáltalán nem zárkózott el.

Sírva mesélte el a történteket. Elmondta, hogy rendszeresen itatja a vadakat, de Rozi kutya vadászik rájuk, ezért a kocsihoz kötötte, mert ez volt a legközelebb. Beismerte, hogy ott felejtette a kutyát, és reggel úgy indult el a közeli tanyára. Csak, amikor egy teherautós figyelmeztette, jutott eszébe a kutya.

Vincze István arról is beszélt, hogy most nagyon nehéz élte meg, hogy rengeteg bántó, gyalázkodó üzenetet kapott. Az ügy kapcsán azt mondta, hogy inkább kívánná, hogy kapjon egy sztrókot, mint hogy tovább kelljen elviselnie ezt a sok megaláztatást.

A gyógyulás útján: Rozi kutya napról napra erősebb

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Rozi kutya egy különleges ajándékot kapott az egyesület elnökétől. Orbán Gyöngyi egy kedves Halloween feliratú pólóval örvendeztette meg a kutyát, aki már a pólóban tette meg az egészségügyi sétáját a menhely udvarán.