A világ legjobb Rottweiler kutyáival találkoztunk – fotók

Jövőre a szépség számít

Fekete László már több világversenyt szervezett, legutóbb 2021-ben. Megjegyezte: idén már tartottak ugyanitt egy Rottweiler világversenyt, és jövőre is jönnek. Elnyerték a Rottweiler küllem világverseny rendezési jogát. Végül hozzátette: bár hazánkban nem a legnépszerűbb kutyák egyike a Rottweiler, de egy nagyon odaadó családi kutya. A megbízhatósága miatt sokan választják munkakutyának, vagy szolgálati kutyának is. Természetesen sokat számít a kutyának a felnevelése, és szakmai képzése.

A német klub kutyái a világélvonalban vannak

Jelenleg a világ élvonalában vannak a német Rottweilerek. Az ADRK, azaz Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub képviseletében nyolc versenyző indult a versenyen.

A klub elnöke, Heiner Pellenwessel elmondta: a klub is nyújt támogatást a versenyzőknek, 300 eurós limittel, de maga De maga a verseny 2-3000 euró költséggel is járhat. De sok a szponzori támogatás is számukra. Emellett egy tenyésztő számára marketing szempontból is kiemelkedő a részvétel, hiszen a kiskutyák sokszor ezen kapcsolatok útján kerülnek új gazdikhoz. A klub tagjai között évente mintegy 1600 kiskutyát regisztrálnak. Németországban egyébként harmadik legnépszerűbb kutya, a Németjuhász és a Malinois fajta után.

A német országos klub a többi ország partnerklubjaival jó kapcsolatot ápol, megosszák a tapasztalatokat, és az új metódusokat, technikákat. Olyanok mint egy nagy család, akik most itt Jakabszálláson találkozhattak újra.

Világgyőztes kutyák, kiváló tenyésztői munka

A klub egyik versenyzője Rainer Dersch maga is tenyésztő, a Wichtelhausern kennel tulajdonosa. Most a versenyre három kutyával érkezett, de csak eggyel versenyez. Kiemelte: nagyon jó eredményeket érnek el a világversenyeken az ADRK Rottweilerek, mely köszönhető a német klub rendszerének, többek között a kiváló egészségügyi gondozásának. Tenyésztőként nagyon sok országba ad el kiskutyákat, de több német gazdáknál marad. A kenneléből már több világverseny győztes került ki.