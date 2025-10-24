október 24., péntek

A világ legjobb Rottweiler kutyáival találkoztunk – fotók

Címkék#rottweiler#rendezvény#világverseny

IFR, IGP és IFH. Ezek a mozaikszavak bizonyára a legtöbb embernek semmit nem mondanak, de a Rottweiler tulajdonosoknak annál inkább. Az IFR, azaz a Rottweiler Barátok Nemzetközi Szövetsége égisze alatt a Hírös Magyar Rottweiler Egyesület ezekben a napokban tartja a Rottweiler kutyák világversenyét Jakabszálláson.

Sebestyén Hajnalka

A világ 19 országából érkezett Rottweilerek több versenyen bizonyíthatták ügyességüket, felkészültségüket. Az IGP, a nemzetközi munkakutya vizsgarendszer alapján mindhárom ágazatában: nyomkövetésben, engedelmességben és őrző-védő munkában kellett együttesen versenyezniük. Ezen kívül az IFH, azaz a nyomkövetés 2-es és 3-as fokozatát teljesíthették még az ügyes kutyák. 

Versenypályán és nyomterületen is bizonyíthattak a Rottweilerek
Idén Jakabszálláson rendezték meg a Rottweiler Világversenyt
Fotó: Bús Csaba

Versenypályán és nyomterületen is bizonyíthattak a Rottweilerek

A látványos és izgalmas IFR IGP&IFH Világbajnokság 2025 – Dirk Vandecasteele emlékére szervezett rangos megmérettetésnek Jakabszálláson az Aero Hotel és környezete adott helyet. Csütörtöktől szombatig bárki kilátogathatott és megcsodálhatta a gyönyörű kutyákat, akár a versenypályán, akár nyomterületen. Az IFH nyomkövetési verseny a közeli Kunszálláson valósult meg. 

Jakabszállás Rottweiler Világverseny

Fotók: Bús Csaba

19 ország, 81 kutya

A Rottweiler munkakutyák világversenyére 19 országból 81 kutyát neveztek be, ebből 62 az IGP, 19 IFH versenyágban indul. Európán kívül Amerikából és Argentínából is érkeztek Rottweilerek. Magyarországot hárman képviselik. A külföldi versenyzők egy része lakókocsiban lakik a verseny területén, de többen a kutyabarát Aero Hotelben szálltak meg kedvenceikkel. 

Magas szakmai tudással rendezték meg

A versenyt a kecskeméti székhelyű Hírös Magyar Rottweiler Egyesület szervezte meg, melynek elnöke, Fekete László már nem először rendez világversenyt. Most új társszervezői vannak, többek között Lovász Attila, a Hetényegyházi Kutyaiskola vezetője, nemzetközi teljesítménybíró, valamint a bajai, lajosmizsei és kiskunfélegyházi kutyaiskola képviselői. 

Fekete László kiemelte: rendkívül lelkes a segítő csapata, Lovász Attiláék maximális odaadással, nagyon magas szakmai tudással dolgoznak azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen, mindenki elégedett legyen. 

A magyar Rottweilerek is egyre jobbak

Mint megtudtuk: a magyar Rottweilerek egyre jobb helyezéseket érnek el a világversenyeken, de jelenleg német és cseh kutyák állnak az élvonalban. Már hazánkban is egyre magasabb színvonalú a képzéstechnika, ennek köszönhető, hogy évről-évre jobb helyezéseket érnek el. A magyar rottweilerek csapatkutyái hazai tenyészetekből származnak, de törzskönyveiken fellelhető számos külföldi tenyészegyed. Ezen a versenyen például az egyesület egyik tagja, Szabó Laura Carisma kutyája a nyomkövetésben 100-tól 96 pontot ért el, mely kiemelkedően jó eredmény. 

Jövőre a szépség számít

Fekete László már több világversenyt szervezett, legutóbb 2021-ben. Megjegyezte: idén már tartottak ugyanitt egy Rottweiler világversenyt, és jövőre is jönnek. Elnyerték a Rottweiler küllem világverseny rendezési jogát. Végül hozzátette: bár hazánkban nem a legnépszerűbb kutyák egyike a Rottweiler, de egy nagyon odaadó családi kutya. A megbízhatósága miatt sokan választják munkakutyának, vagy szolgálati kutyának is. Természetesen sokat számít a kutyának a felnevelése, és szakmai képzése. 

A német klub kutyái a világélvonalban vannak

Jelenleg a világ élvonalában vannak a német Rottweilerek. Az ADRK, azaz Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub képviseletében nyolc versenyző indult a versenyen. 

A klub elnöke, Heiner Pellenwessel elmondta: a klub is nyújt támogatást a versenyzőknek, 300 eurós limittel, de maga De maga a verseny 2-3000 euró költséggel is járhat. De sok a szponzori támogatás is számukra. Emellett egy tenyésztő számára marketing szempontból is kiemelkedő a részvétel, hiszen a kiskutyák sokszor ezen kapcsolatok útján kerülnek új gazdikhoz. A klub tagjai között évente mintegy 1600 kiskutyát regisztrálnak. Németországban egyébként harmadik legnépszerűbb kutya, a Németjuhász és a Malinois fajta után. 

A német országos klub a többi ország partnerklubjaival jó kapcsolatot ápol, megosszák a tapasztalatokat, és az új metódusokat, technikákat. Olyanok mint egy nagy család, akik most itt Jakabszálláson találkozhattak újra. 

Világgyőztes kutyák, kiváló tenyésztői munka

A klub egyik versenyzője Rainer Dersch maga is tenyésztő, a Wichtelhausern kennel tulajdonosa. Most a versenyre három kutyával érkezett, de csak eggyel versenyez. Kiemelte: nagyon jó eredményeket érnek el a világversenyeken az ADRK Rottweilerek, mely köszönhető a német klub rendszerének, többek között a kiváló egészségügyi gondozásának. Tenyésztőként nagyon sok országba ad el kiskutyákat, de több német gazdáknál marad. A kenneléből már több világverseny győztes került ki. 

