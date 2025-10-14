A Lánchíd suli diákjai a saját iskolájukért futottak, jutalmuk több százezer forint lett

A sport és a mozgás öröme sokakat boldoggá tesz, ezért is támogatja évről évre a Rotary Club Kecskemét a Iustitia Egyesület által szervezett futóversenyeket. Idén viszont emeltek a téten, a támogatás alatt már komoly anyagi juttatást kell érteni.

A legaktívabb diákokat támogatta a Rotary Club Kecskemét

Fotó: Beküldött fotó

A Iustitia Egyesület legutóbbi futóversenyén hirdette meg a kecskeméti Rotary a Fuss az iskoládért! programot. A cél az volt, hogy minél több diákot megmozgassanak. Amelyik osztály a legtöbb diákjával részt tudott venni a futóversenyen, az részesült a nemes felajánlásból.

A legtöbb személyt megmozgató osztályokat a Rotary Club Kecskemét az alábbi pénzjutalomban részesítette:

1. helyezett: Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 3/a osztálya (jutalmuk 300 ezer forint)

2. helyezett: Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 2/a osztálya (jutalmuk 200 ezer forint)

3. helyezett: a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola 7/a osztálya (jutalmuk 100 ezer forint)

Az Arany János Református Általános Iskolában október 10-én Bognár Péter, a helyi Rotary elnöke, valamint Boros Zoltán titkár, míg a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában Bognár Péter elnök és Riczu Péter kommunikációs felelős adta át az osztályoknak a jutalmakat. Bognár Péter mindkét helyszínen kiemelte: legfontosabb, hogy a gyermekek egészségesen éljenek és az ilyen programok segítségével egy még jobb közösséget tudjanak maguknak építeni. Az osztályok a pénzjutalmat osztálykirándulásra fogják fordítani.