Varázslatos fürdő

Minden testi fájdalomnak búcsút inthet, aki ebben a gőzölgő alföldi gyógyvízben lubickol – fotó

Egy hely, ahol a nyugalom és az egészség kéz a kézben jár. Az Alföld szívében, Kiskőrösön várja a pihenni vágyókat a Rónaszéki Fürdő, ahol a gyógyvíz ereje és a természet közelsége valódi feltöltődést kínál.

Kovács Alexandra

Az Alföldön egyre többen keresik azokat a fürdőhelyeket, ahol nemcsak feltöltődhetnek, hanem gyógyulhatnak is – ráadásul elérhető áron. A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő pontosan ezt kínálja: nyugodt, családias környezetet, meleg gyógyvizet és baráti belépőárakat, akár az őszi-téli hónapokban is.

A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő egész évben tökéletes kikapcsolódást nyújt
Forrás: Termál Online

Gyógyvíz, ami valóban gyógyít

A Kiskőrös határában található gyógyfürdőben minősített gyógyvizet használhatnak a vendégek, amelynek összetétele rendkívül gazdag: nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos, jódos-brómos és jelentős fluortartalommal is bír. Ez a különleges víz összetétel kifejezetten ajánlott reumás, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok esetén, de sokan a gyógyhatások mellett a pihentető, stresszoldó hatás miatt is visszatérnek ide – írja a Termál Online.

Fedett és kültéri medencék egész évben

A fürdő úszásra alkalmas medencékkel is várja a látogatókat. A fedett részlegen temperált úszómedence és tanmedence található, így a hidegebb hónapokban is kényelmesen sportolhatnak a vendégek.

A kültéri gyógyvizes ikermedence egész évben üzemel, különleges kialakításának köszönhetően: felülről fedett, oldalról nyitott, így télen is varázslatos élményt nyújt, amikor a gőzölgő víz felett a friss alföldi levegő kavarog.

Wellness és szaunavilág a teljes kikapcsolódásért

A Rónaszéki Fürdő nemcsak a gyógyulásról, hanem a feltöltődésről is szól. A wellnessrészlegben finn- és infraszauna, gőzkabin és merülőmedence is várja a vendégeket. A fürdő minden nap reggel 8 és este 20 óra között tart nyitva, így akár munka után is ideális választás egy esti relaxáláshoz.

Elérhető árak a kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben

A fürdő egyik legnagyobb előnye, hogy továbbra is megfizethető áron elérhető.

  • A felnőtt napijegy 2700 forint
  • a diák- és nyugdíjas belépő 2100 forint
  • a délutáni jegyek pedig 2200, illetve 1800 forintba kerülnek. 

A szaunázni vágyók 2200 forintos külön belépőt válthatnak, a kombinált (3 órás úszás + szauna) jegy pedig mindössze 3200 forint.

A kiskőrösi nyugdíjasok 20 százalékos kedvezményt is igénybe vehetnek, ami tovább növeli a fürdő elérhetőségét a helyiek számára.

Őszi és téli fürdőzés – a legjobb időszak

A hidegebb hónapokban különösen érdemes felkeresni a Rónaszéki Fürdőt. A gőzölgő, meleg gyógyvíz, a csendes környezet és a természet közelsége együtt garantálja a teljes testi-lelki kikapcsolódást.

A fürdő nem élménypark, nem a csúszdákról szól – hanem a valódi pihenésről, regenerálódásról és gyógyulásról. Akár egy hétvégi kirándulás, akár többnapos feltöltődés céljából érkezünk, Kiskőrös méltán lehet az Alföld egyik legkedveltebb gyógyvizes úti célja.

