3 órája
Minden testi fájdalomnak búcsút inthet, aki ebben a gőzölgő alföldi gyógyvízben lubickol – fotó
Egy hely, ahol a nyugalom és az egészség kéz a kézben jár. Az Alföld szívében, Kiskőrösön várja a pihenni vágyókat a Rónaszéki Fürdő, ahol a gyógyvíz ereje és a természet közelsége valódi feltöltődést kínál.
Az Alföldön egyre többen keresik azokat a fürdőhelyeket, ahol nemcsak feltöltődhetnek, hanem gyógyulhatnak is – ráadásul elérhető áron. A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő pontosan ezt kínálja: nyugodt, családias környezetet, meleg gyógyvizet és baráti belépőárakat, akár az őszi-téli hónapokban is.
Gyógyvíz, ami valóban gyógyít
A Kiskőrös határában található gyógyfürdőben minősített gyógyvizet használhatnak a vendégek, amelynek összetétele rendkívül gazdag: nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos, jódos-brómos és jelentős fluortartalommal is bír. Ez a különleges víz összetétel kifejezetten ajánlott reumás, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok esetén, de sokan a gyógyhatások mellett a pihentető, stresszoldó hatás miatt is visszatérnek ide – írja a Termál Online.
Fedett és kültéri medencék egész évben
A fürdő úszásra alkalmas medencékkel is várja a látogatókat. A fedett részlegen temperált úszómedence és tanmedence található, így a hidegebb hónapokban is kényelmesen sportolhatnak a vendégek.
A kültéri gyógyvizes ikermedence egész évben üzemel, különleges kialakításának köszönhetően: felülről fedett, oldalról nyitott, így télen is varázslatos élményt nyújt, amikor a gőzölgő víz felett a friss alföldi levegő kavarog.
Wellness és szaunavilág a teljes kikapcsolódásért
A Rónaszéki Fürdő nemcsak a gyógyulásról, hanem a feltöltődésről is szól. A wellnessrészlegben finn- és infraszauna, gőzkabin és merülőmedence is várja a vendégeket. A fürdő minden nap reggel 8 és este 20 óra között tart nyitva, így akár munka után is ideális választás egy esti relaxáláshoz.
Elérhető árak a kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben
A fürdő egyik legnagyobb előnye, hogy továbbra is megfizethető áron elérhető.
- A felnőtt napijegy 2700 forint,
- a diák- és nyugdíjas belépő 2100 forint,
- a délutáni jegyek pedig 2200, illetve 1800 forintba kerülnek.
A szaunázni vágyók 2200 forintos külön belépőt válthatnak, a kombinált (3 órás úszás + szauna) jegy pedig mindössze 3200 forint.
A kiskőrösi nyugdíjasok 20 százalékos kedvezményt is igénybe vehetnek, ami tovább növeli a fürdő elérhetőségét a helyiek számára.
Őszi és téli fürdőzés – a legjobb időszak
A hidegebb hónapokban különösen érdemes felkeresni a Rónaszéki Fürdőt. A gőzölgő, meleg gyógyvíz, a csendes környezet és a természet közelsége együtt garantálja a teljes testi-lelki kikapcsolódást.
A fürdő nem élménypark, nem a csúszdákról szól – hanem a valódi pihenésről, regenerálódásról és gyógyulásról. Akár egy hétvégi kirándulás, akár többnapos feltöltődés céljából érkezünk, Kiskőrös méltán lehet az Alföld egyik legkedveltebb gyógyvizes úti célja.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!