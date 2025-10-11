Minden testi fájdalomnak búcsút inthet, aki ebben a gőzölgő alföldi gyógyvízben lubickol – fotó

Az Alföldön egyre többen keresik azokat a fürdőhelyeket, ahol nemcsak feltöltődhetnek, hanem gyógyulhatnak is – ráadásul elérhető áron. A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő pontosan ezt kínálja: nyugodt, családias környezetet, meleg gyógyvizet és baráti belépőárakat, akár az őszi-téli hónapokban is.

A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő egész évben tökéletes kikapcsolódást nyújt

Forrás: Termál Online

Gyógyvíz, ami valóban gyógyít

A Kiskőrös határában található gyógyfürdőben minősített gyógyvizet használhatnak a vendégek, amelynek összetétele rendkívül gazdag: nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos, jódos-brómos és jelentős fluortartalommal is bír. Ez a különleges víz összetétel kifejezetten ajánlott reumás, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok esetén, de sokan a gyógyhatások mellett a pihentető, stresszoldó hatás miatt is visszatérnek ide – írja a Termál Online.

Fedett és kültéri medencék egész évben

A fürdő úszásra alkalmas medencékkel is várja a látogatókat. A fedett részlegen temperált úszómedence és tanmedence található, így a hidegebb hónapokban is kényelmesen sportolhatnak a vendégek.

A kültéri gyógyvizes ikermedence egész évben üzemel, különleges kialakításának köszönhetően: felülről fedett, oldalról nyitott, így télen is varázslatos élményt nyújt, amikor a gőzölgő víz felett a friss alföldi levegő kavarog.

Wellness és szaunavilág a teljes kikapcsolódásért

A Rónaszéki Fürdő nemcsak a gyógyulásról, hanem a feltöltődésről is szól. A wellnessrészlegben finn- és infraszauna, gőzkabin és merülőmedence is várja a vendégeket. A fürdő minden nap reggel 8 és este 20 óra között tart nyitva, így akár munka után is ideális választás egy esti relaxáláshoz.

Elérhető árak a kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben

A fürdő egyik legnagyobb előnye, hogy továbbra is megfizethető áron elérhető.

A felnőtt napijegy 2700 forint ,

, a diák- és nyugdíjas belépő 2100 forint ,

, a délutáni jegyek pedig 2200, illetve 1800 forintba kerülnek.

A szaunázni vágyók 2200 forintos külön belépőt válthatnak, a kombinált (3 órás úszás + szauna) jegy pedig mindössze 3200 forint.

A kiskőrösi nyugdíjasok 20 százalékos kedvezményt is igénybe vehetnek, ami tovább növeli a fürdő elérhetőségét a helyiek számára.