Nem a büntetés, a megelőzés a cél – új irányt vesz a drogprevenció

A fiatalok védelme, a szerhasználat visszaszorítása és a közösségek megerősítése állt a középpontban azokon a tanácskozásokon, amelyek a közelmúltban zajlottak Bács-Kiskun vármegyében a rendőrség és a roma önkormányzatok együttműködésében a Roma Police Café keretein belül.

Kalocsán folytatódott a Roma Police Café rendezvénysorozat

Forrás: Police.hu

Folytatódott a Roma Police Café

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 25-én a kecskeméti Cifrapalota adott otthont az I. Országos Roma Police Café rendezvénynek. A találkozón a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata és a Magyar Rendőrség vezetői, valamint szakemberek, pedagógusok és civil szervezetek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy közösen dolgozzanak ki hosszú távon is működő drogprevenciós stratégiákat.

A program célja, hogy a roma közösségek tagjai és a rendvédelmi szervek között erősödjön a bizalom és az együttműködés, hiszen – ahogy az eseményen is elhangzott – a megelőzés csak akkor lehet eredményes, ha minden érintett fél összefog.

A központi eseményt követően megyei szinten is folytatódott a párbeszéd. A múlt héten a Kalocsai Rendőrkapitányság közreműködésével tartottak szakmai fórumot, amelyen a járásban működő Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, a települési jelzőrendszerek szakemberei, valamint az általános iskolai szülői munkaközösségek képviselői vettek részt.

A megbeszélésen szó esett a fiatalok felvilágosításának fontosságáról, az iskolai megelőző programokról, valamint arról, hogyan lehet a családokat is aktívabban bevonni a prevencióba.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közösségek összefogása és a folyamatos párbeszéd nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távú, valódi eredményeket lehessen elérni a kábítószer-fogyasztás megelőzésében.