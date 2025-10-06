október 6., hétfő

Rendőrség

1 órája

Nem a büntetés, a megelőzés a cél – új irányt vesz a drogprevenció

Címkék#Kalocsai Rendőrkapitányság#szerhasználat#Roma Police Café#védelem#megelőzés

A rendőrség és a roma önkormányzatok közös munkával keresik a megoldást a drogproblémák visszaszorítására. Bács-Kiskun vármegyében egyre több helyi program indul a fiatalok védelméért és a tudatos megelőzésért, ilyen például a Roma Police Café.

Nagy Mária Lilla

A fiatalok védelme, a szerhasználat visszaszorítása és a közösségek megerősítése állt a középpontban azokon a tanácskozásokon, amelyek a közelmúltban zajlottak Bács-Kiskun vármegyében a rendőrség és a roma önkormányzatok együttműködésében a Roma Police Café keretein belül.

Roma Police Café második rendezvényén készült kép.
Kalocsán folytatódott a Roma Police Café rendezvénysorozat
Forrás:  Police.hu

Folytatódott a Roma Police Café

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 25-én a kecskeméti Cifrapalota adott otthont az I. Országos Roma Police Café rendezvénynek. A találkozón a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata és a Magyar Rendőrség vezetői, valamint szakemberek, pedagógusok és civil szervezetek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy közösen dolgozzanak ki hosszú távon is működő drogprevenciós stratégiákat.

A program célja, hogy a roma közösségek tagjai és a rendvédelmi szervek között erősödjön a bizalom és az együttműködés, hiszen – ahogy az eseményen is elhangzott – a megelőzés csak akkor lehet eredményes, ha minden érintett fél összefog.

A központi eseményt követően megyei szinten is folytatódott a párbeszéd. A múlt héten a Kalocsai Rendőrkapitányság közreműködésével tartottak szakmai fórumot, amelyen a járásban működő Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, a települési jelzőrendszerek szakemberei, valamint az általános iskolai szülői munkaközösségek képviselői vettek részt.

A megbeszélésen szó esett a fiatalok felvilágosításának fontosságáról, az iskolai megelőző programokról, valamint arról, hogyan lehet a családokat is aktívabban bevonni a prevencióba.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közösségek összefogása és a folyamatos párbeszéd nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távú, valódi eredményeket lehessen elérni a kábítószer-fogyasztás megelőzésében.

