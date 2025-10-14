37 perce
Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók, kiderült az oka
Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy robbanás volt a Lóverseny utcában, megnyílt a The Temple, Kecskemét új szórakozóhelye, valamint, hogy menekülés közben hajtott a rendőrautóba a tolvaj.
Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy robbanásra ébredtek a kecskeméti lakosok, új szórakozóhely nyílt a belvárosban, illetve hogy új tárlatot mutatták be a megyei kórházban.
Rádiók százai őrzik a múlt hangját egy kecskeméti házban
A rádiók kora ugyan elmúlt, a régi darabok azonban újra képesek felidézni a múltat. Rádiógyűjteményéről Solymosi József mesélt kecskeméti otthonában.
„Borzasztóan megijedtem a robbanástól" – kiderült, mi történt hajnalban a kecskeméti panelháznál
Hétfőn hajnalban Kecskeméten, a Lóverseny utcába vonultak a tűzoltók. Az ott lakók hatalmas robbanásra ébredtek, ám akkor még nem tudták, mi is történt.
Aljas családi biznisznek vetett véget a rendőrség, gyermekek életével játszadoztak
A kiskunhalasi rendőrök kábítószert, ékszereket és autókat foglaltak le a dílerektől. A kábítószer-kereskedő család tagjai fiatalkorúnak is árulták a drogot.
Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja
Egy templom, ahová sörözni és táncolni is betérhetünk. Ez a The Temple, Kecskemét új vendéglátóhelye. A város ikonikus épületét, a Zsinagógát töltötték meg új élettel. Jávorka Géza és Borús Attila olyan helyet álmodott meg, ahol egy helyen érhető el az á’ la carte, a street food, a minőségi italok, a zene és a koncert.
Titkos applikáció segítette a milliárdos áfacsaló számlagyárat
A bűnöző banda több mint 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a hazai költségvetésnek. Szervezetük olyan csalásokat hajtott végre, melyhez egy komplett csapatot hoztak létre, amiben mindenkinek megvolt a saját feladata, ez volt a nagy sikerük titka.
Menekülés közben rendőrautóba hajtott, a körforgalom közepére tolva a kecskeméti nyomozókat
Több hónapos nyomozás vezette a rendőröket a tolvajhoz, ám az igazi akció csak ezután kezdődött. Filmbe illő autós üldözésről számoltak be Bács-Kiskunban.
Az öntözés lehet a túlélés kulcsa az alföldi termőföldeken, a gazdák mégsem mernek belevágni
A tartósnak mutatkozó aszályos időjárás miatt a homokhátsági szántókon, hosszú távon nélkülözhetetlen a víz utánpótlása. A növénykultúrák többlet termése és annak jobb minősége idén is hangsúlyozta az öntözés fontosságát.
Teljes felszerelésben mászták meg az ország legmagasabb épületét, kiváló eredményt értek el
Sokak számára már pár lépcsőfok is kihívás. A katasztrófavédelem lépcsőfutó-bajnokságán ezzel szemben több mint száz métert kellett megmászni, ráadásul teljes menetfelszerelésben.
„Öt másodperced van, vagy megszurkállak!” – borzalmas bűntényt követett el a fiatal rabló
Szörnyű sérüléseket szenvedett egy idős férfi, mindössze azért, mert támadója fánkot akart venni a tőle elvett pénzből. A rendőrség azonban gyorsan megtalálta a rablásért felelős 20 éves férfit.
A kiállításon látható festményekkel lépnek fel a pszichiátriai betegek megbélyegzése ellen
Új tárlat nyílt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Lift Galériájában. A 2024. évi PsychArt Művészeti Maraton válogatott alkotásait láthatja a közönség. A közösségi élményfestés célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.
