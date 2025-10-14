Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók, kiderült az oka

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy robbanásra ébredtek a kecskeméti lakosok, új szórakozóhely nyílt a belvárosban, illetve hogy új tárlatot mutatták be a megyei kórházban.

Robbanás zavarta fel álmukból a kecskeméti lakosokat

Forrás: Bors / Olvasói fotó

Rádiók százai őrzik a múlt hangját egy kecskeméti házban

A rádiók kora ugyan elmúlt, a régi darabok azonban újra képesek felidézni a múltat. Rádiógyűjteményéről Solymosi József mesélt kecskeméti otthonában.

„Borzasztóan megijedtem a robbanástól" – kiderült, mi történt hajnalban a kecskeméti panelháznál

Hétfőn hajnalban Kecskeméten, a Lóverseny utcába vonultak a tűzoltók. Az ott lakók hatalmas robbanásra ébredtek, ám akkor még nem tudták, mi is történt.

Aljas családi biznisznek vetett véget a rendőrség, gyermekek életével játszadoztak

A kiskunhalasi rendőrök kábítószert, ékszereket és autókat foglaltak le a dílerektől. A kábítószer-kereskedő család tagjai fiatalkorúnak is árulták a drogot.

Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja

Egy templom, ahová sörözni és táncolni is betérhetünk. Ez a The Temple, Kecskemét új vendéglátóhelye. A város ikonikus épületét, a Zsinagógát töltötték meg új élettel. Jávorka Géza és Borús Attila olyan helyet álmodott meg, ahol egy helyen érhető el az á’ la carte, a street food, a minőségi italok, a zene és a koncert.

Titkos applikáció segítette a milliárdos áfacsaló számlagyárat

A bűnöző banda több mint 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a hazai költségvetésnek. Szervezetük olyan csalásokat hajtott végre, melyhez egy komplett csapatot hoztak létre, amiben mindenkinek megvolt a saját feladata, ez volt a nagy sikerük titka.

Menekülés közben rendőrautóba hajtott, a körforgalom közepére tolva a kecskeméti nyomozókat

Több hónapos nyomozás vezette a rendőröket a tolvajhoz, ám az igazi akció csak ezután kezdődött. Filmbe illő autós üldözésről számoltak be Bács-Kiskunban.

Az öntözés lehet a túlélés kulcsa az alföldi termőföldeken, a gazdák mégsem mernek belevágni

A tartósnak mutatkozó aszályos időjárás miatt a homokhátsági szántókon, hosszú távon nélkülözhetetlen a víz utánpótlása. A növénykultúrák többlet termése és annak jobb minősége idén is hangsúlyozta az öntözés fontosságát.