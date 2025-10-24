20 perce
Közel 60 év után újra felbukkant egy ritka orchideafaj Baja közelében
Egy apró, illatos virág bizonyítja, hogy a természet mindig képes meglepetést okozni: közel hatvan év után újra megjelent az őszi füzértekercs a bajai homokvidéken. A növényt lencsevégre is kapták néhány napja.
Egy különleges, térségi szinten ritka orchideafaj, az őszi füzértekercs egy példányára bukkant dr. Kelemen András botanikus, a Szegedi Tudományegyetem oktatója egy Baja melletti, felhagyott homokbányában. A felfedezés októberben történt, és különösen értékes adatot jelent a faj hazai elterjedésének kutatásában: a környéken ugyanis legutóbb több mint hatvan éve, 1957-ben észlelték ezt a ritka orchideát. A legközelebbi ismert populáció Bajától mintegy 40 kilométerre él – írta a Kiskunsági Nemzeti Park.
A természet kis vándora
A közleményből kiderül, hogy az őszi füzértekercs pontszerű, elszigetelt előfordulása jól mutatja az orchideák kiváló terjedőképességét. Apró, porszerű magjaik a szél segítségével messzire juthatnak, ám a sikeres megtelepedéshez nem elegendő a jó szerencse: a növénycsíra csak akkor fejlődhet, ha találkozik egy számára megfelelő mikorrhiza-képző gombával, amellyel szimbiotikus kapcsolatot alakít ki. A gomba a csíranövény tápanyagforrása, miközben maga is hasznot húz az együttélésből – ez a finom egyensúly teszi az orchideák életét különlegesen érzékennyé a környezeti változásokra.
Későn nyíló szépség
Az őszi füzértekercs Magyarország legkésőbb virágzó orchideafaja: virágzási ideje évről évre változhat, de általában augusztus végétől október közepéig tart. Fehér, spirálisan tekeredő, kellemes illatú virágairól kapta nevét. A növény kistermetű, többnyire mindössze 10–15 centiméter magas, így terepen nehezen észrevehető.
Életmódja lassú: a csírázást követően akár tíz évig is a föld alatt él, mielőtt megjelenik első levele, és további 2–4 évbe telik, mire először virágzik. Élettartama viszont meglepően hosszú, akár ötven évnél is tovább élhet egy-egy példány.
Szokatlan élőhelyen
A faj a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén főként szikes pusztákon, löszhátakon fordul elő, ahol legeltetett ősgyepekben talál ideális feltételeket. A bajai előfordulás azonban különleges: a növény fás szárú növényzet, fiatal nyárfák árnyékában, egy felhagyott homokbánya területén nőtt ki – tehát szokatlanul zárt, félárnyékos környezetben.
Védett érték
Mint minden őshonos orchidea, az őszi füzértekercs jogi védelem alatt áll Magyarországon. Természetvédelmi értéke 10 ezer forint, de ökológiai és tudományos jelentősége ennél jóval nagyobb: előfordulása jelzi a homokbányák és más, látszólag „elhagyott” területek rejtett természeti értékeit is.
