Közel 60 év után újra felbukkant egy ritka orchideafaj Baja közelében

Egy különleges, térségi szinten ritka orchideafaj, az őszi füzértekercs egy példányára bukkant dr. Kelemen András botanikus, a Szegedi Tudományegyetem oktatója egy Baja melletti, felhagyott homokbányában. A felfedezés októberben történt, és különösen értékes adatot jelent a faj hazai elterjedésének kutatásában: a környéken ugyanis legutóbb több mint hatvan éve, 1957-ben észlelték ezt a ritka orchideát. A legközelebbi ismert populáció Bajától mintegy 40 kilométerre él – írta a Kiskunsági Nemzeti Park.

A faj a nevét a spirál alakban tekeredő virágzatáról kapta

Fotó: Terbe Imola / Knp.hu

A természet kis vándora

A közleményből kiderül, hogy az őszi füzértekercs pontszerű, elszigetelt előfordulása jól mutatja az orchideák kiváló terjedőképességét. Apró, porszerű magjaik a szél segítségével messzire juthatnak, ám a sikeres megtelepedéshez nem elegendő a jó szerencse: a növénycsíra csak akkor fejlődhet, ha találkozik egy számára megfelelő mikorrhiza-képző gombával, amellyel szimbiotikus kapcsolatot alakít ki. A gomba a csíranövény tápanyagforrása, miközben maga is hasznot húz az együttélésből – ez a finom egyensúly teszi az orchideák életét különlegesen érzékennyé a környezeti változásokra.

Későn nyíló szépség

Az őszi füzértekercs Magyarország legkésőbb virágzó orchideafaja: virágzási ideje évről évre változhat, de általában augusztus végétől október közepéig tart. Fehér, spirálisan tekeredő, kellemes illatú virágairól kapta nevét. A növény kistermetű, többnyire mindössze 10–15 centiméter magas, így terepen nehezen észrevehető.

Életmódja lassú: a csírázást követően akár tíz évig is a föld alatt él, mielőtt megjelenik első levele, és további 2–4 évbe telik, mire először virágzik. Élettartama viszont meglepően hosszú, akár ötven évnél is tovább élhet egy-egy példány.

Az aprócska szürkészöld növényt nem könnyű megtalálni

Fotó: Puskás József / Knp.hu

Szokatlan élőhelyen

A faj a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén főként szikes pusztákon, löszhátakon fordul elő, ahol legeltetett ősgyepekben talál ideális feltételeket. A bajai előfordulás azonban különleges: a növény fás szárú növényzet, fiatal nyárfák árnyékában, egy felhagyott homokbánya területén nőtt ki – tehát szokatlanul zárt, félárnyékos környezetben.