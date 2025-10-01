október 1., szerda

Malvin névnap

Az utolsó francia cirkuszi elefánt a Richter Safari Parkba költözött

Újabb elefántot fogadott be a népszerű állatpark. Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt Nagykőrösön, a Richter Safari Parkban.

Sebestyén Hajnalka

A 38 éves afrikai elefánt több hónapos előkészületet követően a napokban érkezett meg Nagykőrösre, a Richter Safari Parkba. Így hazánkban az autós szafari park immár a második hely, ahol mindkét elefánt faj látható.

A Richter Safari Park új lakója Szamba,
38 éves elefánt a  Richter Safari Park új lakója
Forrás: Safari Park Richter Facebook-oldala

A Richter Safari Park új lakója Szamba 

Ifj. Richter József igazgató a jó hírt a Richter Safari Park Facebook-oldalán osztotta meg. 

„A Richter Safari Park nyitásának egyik legfőbb célja az volt, hogy a cirkuszi munkából kivont állatokat egy természetközeli környezetben helyezzük el. Európában a nagykőrösi autós szafari park az egyetlen hely, ahol cirkuszi állatok mentését és elhelyezését végezzük. Személyes misszió is számomra megfelelő otthont biztosítani az elefántoknak. Büszkén mondhatom, hogy az utóbbi években a parkunk jó híre bejárta Európát, a francia Cirque Europe pedig májusban felvette velünk a kapcsolatot és kérte az állat befogadását. A szükséges folyamatok indítását követően közel 4 hónap elteltével stílusosan épp az Állatok

Világnapja előtt érkezett meg hozzánk Szamba, aki állatorvosi vizsgálaton és egy általános állapotfelmérésen esett át, majd egy rövid karanténidőt követően a Richter Safari Park három indiai elefántja mellett kezdi meg a beilleszkedést.” – írta ifj. Richter József, alapító-tulajdonos.

Különleges szállítást igényelt Szamba utaztatása

Az utazás közel sem egyszerű a világ legnagyobb szárazföldi állata esetében, egy kifejlett afrikai elefánt ugyanis közel 6 méter hosszú, és 3 tonnás tömegével különleges szállítást és folyamatos orvosi felügyeletet igényel. 

Szamba érkezésével a Richter Safari Park Magyarországon a második intézmény – a Nyíregyházi Állatpark után – ahol ázsiai és afrikai elefánt faj is látható.

Jótékonysági futóversenyt tartanak

A Richter Safari Park az állatok világnapja alkalmából jótékonysági futóversenyre invitálja a látogatókat. A három kilométer hosszú szafari útvonalon, amelyet a látogatók eddig csak autóval vagy a park kisvonatjaival járhattak körbe, október 4-én futópályává alakul. A futóverseny nevezéseiből befolyó összeget a park tulajdonosa, ifj. Richter József megduplázza és az afrikai elefántok megmentéséért létrejött Herd Elephant Orphanage alapítványt támogatja.

