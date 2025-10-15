Rendkívüli szennyezés történt a bajai szennyvíztisztító telepen, ezért árasztotta el kellemetlen szag a környéket

Szerdán reggel rendkívüli szennyezés érte a bajai szennyvíztisztító telepet, amelynek következtében a környéken élők erőteljes, kellemetlen szaghatásra panaszkodtak. Dr. Bari Bernadett polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről.

Fotó: Márton Anna / archív-felvétel

A tájékoztatás szerint a biológiai tisztítás leállt, mivel a tisztítást végző mikroorganizmusok elpusztultak. Ennek hatására a víz felszínén jelentős habzás alakult ki, ami tovább fokozta a környéken tapasztalható szaghatást.

A polgármester hangsúlyozta: „Szakembereink azonnal megkezdték a helyreállítást, a munkálatok folyamatosan zajlanak. A fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket. Köszönjük türelmüket és megértésüket!”