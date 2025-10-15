október 15., szerda

Teréz névnap

Megszólalt a polgármester

1 órája

Rendkívüli szennyezés történt a bajai szennyvíztisztító telepen, ezért árasztotta el kellemetlen szag a környéket

Címkék#Dr Bari Bernadett#szennyezés#szennyvíztelep

Baja szennyvíztisztító telepén rendkívüli szennyezés történt, habzás és erős, kellemetlen szag jelent meg.

Maksa Balázs

Szerdán reggel rendkívüli szennyezés érte a bajai szennyvíztisztító telepet, amelynek következtében a környéken élők erőteljes, kellemetlen szaghatásra panaszkodtak. Dr. Bari Bernadett polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről.

Rendkívüli szennyezés történt a bajai szennyvíztisztító telepen
Szerdán reggel rendkívüli szennyezés érte a bajai szennyvíztisztító telepet
Fotó: Márton Anna / archív-felvétel

A tájékoztatás szerint a biológiai tisztítás leállt, mivel a tisztítást végző mikroorganizmusok elpusztultak. Ennek hatására a víz felszínén jelentős habzás alakult ki, ami tovább fokozta a környéken tapasztalható szaghatást.

A polgármester hangsúlyozta: „Szakembereink azonnal megkezdték a helyreállítást, a munkálatok folyamatosan zajlanak. A fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket. Köszönjük türelmüket és megértésüket!”

 

