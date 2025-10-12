58 perce
Olvasóink régi fotói ajtót nyitnak a hetvenes évekre, nosztalgiázzon velünk!
Azok a hetvenes évek. Fényképes múltidéző rovatunkban ezúttal szinte csak olyan régi fotókat mutatunk be, melyek 1970 körül, vagy a hetvenes években készültek. Nosztalgiázásra fel!
Mind a hét fotó más-más élményt és érzést ébreszthet fel, még akkor is, ha nem ismerjük a szereplőket. Van közöttük vadászgépes, lakodalmas, iskolás és kirándulós egyaránt. Egyik régi fotón pedig maga a szentatya, II. János Pál pápa látható, amint megáldja Olvasónk bronz alkotását Olaszországban.
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész egy újabb régi fotóval nosztalgiázik. 1975-ben Breuil Cervinia városában, Karol Wojtyła pápa, azaz II. János Pál pápa megáldotta az általa készített bronz domborművet, amely a Szentatyát imádkozva ábrázolja a Cervino-hegy előtt.
Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezik. Babák Valérkával 1969 októberében kötött házasságot. Október 4-én volt Bócsán a polgári esküvőjük, október 11-én a templomban fogadtak örök hűséget. Az első lakodalmat a lányos háznál, a másodikat a fiús háznál tartották meg. Olvasónk boldogan nosztalgiázik, és fájó szívvel emlékezik a néhány éve elhunyt szeretett feleségére.
Kecskemétről Farkas P. József régi iskolás éveiről küldött be fotót. 1968-ban örökítette meg osztálytársait a Piarista Gimnáziumban. Sok szép emléket őriz a gimis évekből, az egykori öregdiákok ma is tartják a kapcsolatot.
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kirándulás élményeit eleveníteni fel. Évtizedekkel ezelőtt az ágasegyházi országjáró csapattal sokfelé utaztak. Ezek egyik emlékét idézi fel ez a régi felvétel.
Kecskemétről Balogné Imrefi Anna régi ONI-s fotót mutat be. Ő maga is 1973–77. között az Országos Nevelő Intézet lakója volt Kecskeméten. Ezen a hetvenesévekbeli fotón a tanárok láthatók. Nagyszerű éveket töltött ott, a régi ONI-sok összetartanak a mai napig, alkalmanként találkozókat is szerveznek.
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1970 körül készült. Szabó Lajos alezredes, az MN 59. kecskeméti Honi Vadászrepülő Ezred parancsnoka és helyettese, Dudás Ferenc alezredes egy MIG–21 típus vadászgép mellett látható.
Ágasegyházáról Szuromi István fotója a 70-es éveket idézi. A régi fotón anyósa, Szabadszállási Istvánné éppen a temetői sírok gondozásán fáradozik.
