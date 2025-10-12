Olvasóink régi fotói ajtót nyitnak a hetvenes évekre, nosztalgiázzon velünk!

Mind a hét fotó más-más élményt és érzést ébreszthet fel, még akkor is, ha nem ismerjük a szereplőket. Van közöttük vadászgépes, lakodalmas, iskolás és kirándulós egyaránt. Egyik régi fotón pedig maga a szentatya, II. János Pál pápa látható, amint megáldja Olvasónk bronz alkotását Olaszországban.

Régi fotók a múltból

Pápai áldás 1975-ből

Pápai áldás

Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész egy újabb régi fotóval nosztalgiázik. 1975-ben Breuil Cervinia városában, Karol Wojtyła pápa, azaz II. János Pál pápa megáldotta az általa készített bronz domborművet, amely a Szentatyát imádkozva ábrázolja a Cervino-hegy előtt.

Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezik vissza

Lakodalom

Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezik. Babák Valérkával 1969 októberében kötött házasságot. Október 4-én volt Bócsán a polgári esküvőjük, október 11-én a templomban fogadtak örök hűséget. Az első lakodalmat a lányos háznál, a másodikat a fiús háznál tartották meg. Olvasónk boldogan nosztalgiázik, és fájó szívvel emlékezik a néhány éve elhunyt szeretett feleségére.

Iskolás évek emléke

Iskolapadban

Kecskemétről Farkas P. József régi iskolás éveiről küldött be fotót. 1968-ban örökítette meg osztálytársait a Piarista Gimnáziumban. Sok szép emléket őriz a gimis évekből, az egykori öregdiákok ma is tartják a kapcsolatot.

Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kirándulás élményeit eleveníteni fel

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kirándulás élményeit eleveníteni fel. Évtizedekkel ezelőtt az ágasegyházi országjáró csapattal sokfelé utaztak. Ezek egyik emlékét idézi fel ez a régi felvétel.

Régi ONI-s fotó a hetvenes évekből

ONI

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna régi ONI-s fotót mutat be. Ő maga is 1973–77. között az Országos Nevelő Intézet lakója volt Kecskeméten. Ezen a hetvenesévekbeli fotón a tanárok láthatók. Nagyszerű éveket töltött ott, a régi ONI-sok összetartanak a mai napig, alkalmanként találkozókat is szerveznek.