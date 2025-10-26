október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

52 perce

Akik a bombázókat szolgálták – emlékezetes kecskeméti pillanatot őriz a régi fotó

Címkék#fényképes múltidéző#nosztalgia#múltidézés#múltidéző

A retró felvételek Bács-Kiskun vármegyei olvasóink életének egy-egy pillanatát örökítették meg. A régi fotók még azokban is kellemes emlékeket ébreszthetnek, akik nem ismerik a sztori főszereplőit. A fényképek hidat képeznek a múltba, az időutazás sok szép élmény felidézést jelentheti.

Sebestyén Hajnalka

Ezúttal is sokszínű a régi fotók palettája. A legérdekesebb talán egy régi katonai fotó, mely a frontbombázó-század tagjait örökítette meg. A sok kedves családi fénykép között van két iskolás és két esküvői emlék. Egy pedig a közelmúltban elhunyt kecskeméti költőóriásra, Buda Ferencre emlékezik. 

régi fotókkal nosztalgiázunk
A régi fotó sokakban ébreszt nosztalgiát, boldogságot
Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Buda Ferenc volt a költészet napján vendége a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének
Egyik olvasóink Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költőre emlékezne
Fotó: Olvasói fotó

A költő emlékére

Kecskemétről Kovács István József költő Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költőre emlékezne. Olvasónk volt egykoron a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke. Ez a 2003-as felvétel egyik rendezvényükön készült az Erdei Ferenc művelődési központban. Buda Ferenc költő volt a vendégük a költészet napján. 

a IL-28-as frontbombázó-század Kecskeméen
Az MN 86.Önálló Vegyesrepülő-osztály hadrendjébe szervezett IL-28-as frontbombázó-század Kecskemétre települt
Fotó: Olvasói fotó

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1963-as. Az MN 86.Önálló Vegyesrepülő-osztály hadrendjébe szervezett IL-28-as frontbombázó-század Kecskemétre települt 1958-1966. között. Hat ilyen típusú gépet üzemeltetett az alegység. A fotón a repülőgépeket kiszolgáló állomány pózol. A felvételen, többek közt: Csernus István, Molnár János, Horváth Ferenc, Papp András, Fieder György, Kovács Sándor, Gaál Lajos, Virtlik István, Juhász Tamás és Ollé Márton tisztek, altisztek, valamint a sorállomány látható. 

Irma néni egy lakodalomban főz
Irma néni szakács készíti a lakodalomban az érteleket
Fotó: Olvasói fotó

Szakácsnő

Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezne. Babák Valérkával 1969 októberében kötött házasságot. Először október 4-én a polgári esküvő után a lányos háznál lakodalmaztak, majd október 11-én a templomban fogadtak örök hűséget, és a fiús háznál mulattak. A lányos háznál a tázlári Irma néni szakács készítette el a vacsorát, tyúkhúslevest és sült húst. Nagyon finom volt. Sajnos Valérka már nem él, de szeretett emléke örök.

Szórád István nyugalmazott tanár néhány régebbi tanítványa
Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egykori osztálya
Fotó: Olvasói fotó

Szép emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni, köztük sok az iskolás emlék. Ezen az 1990 körül készült fotóján egykori osztályának diákjai láthatók, a fotós egy vidám pillanatot kapott el. Mint osztályfőnök is boldogan emlékszik vissza a régi szép emlékekre

Bessenyi Istvánné Ludányi Gabriella és férje, István
Bessenyi Istvánné Ludányi Gabriella és férje, akik 64 évvel ezelőtt házasodtak össze
Fotó: Olvasói fotó

2+1 ünnep

Lajosmizséről Bessenyi Istvánné Ludányi Gabriella férjét szeretné meglepni ezzel a fényképpel. Dupla ünnep kapcsán: 90. születésnapját ünnepli István, és pont 64 évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak. 1961. október 15-én esküdtek meg a budapesti Árpád Házi Szent Erzsébet templomban. Harmadik jubileum pedig, hogy István 70 éve érettségizett Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban. 

Balogné Imrefi Anna és férje, Gábor Prágában kirándultak
Balogné Imrefi Anna és férje, Gábor Prágában
Fotó: Olvasói fotó

Prága

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna négy évtized távlatába tekintene vissza. Férjével, Gáborral fiatalon bejárták Európát. Gyermekeink születése előtt hátizsákkal utaztak, rengeteg közös kalandot éltek át, konzervekkel és diákszállásokkal. Ez a felvétel Prágában örökítette meg őket 1981-ben. 

zsákban ugrál egyik olvasónk lánya
Farkas Istvánné Kasztl Katalin lánya zsákban ugrál a 80-as években a Madarak és Fák Napja rendezvényén
Fotó: Olvasói fotó

Zsákban ugrálás

Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin fotója a 80-as éveket idézi meg. A sándortelepi iskolások Madarak és Fák Napja rendezvényén sokféle ügyességi játékban bizonyíthattak. Lánya, Katalin éppen zsákban ugrálgat. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu