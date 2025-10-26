Akik a bombázókat szolgálták – emlékezetes kecskeméti pillanatot őriz a régi fotó

Ezúttal is sokszínű a régi fotók palettája. A legérdekesebb talán egy régi katonai fotó, mely a frontbombázó-század tagjait örökítette meg. A sok kedves családi fénykép között van két iskolás és két esküvői emlék. Egy pedig a közelmúltban elhunyt kecskeméti költőóriásra, Buda Ferencre emlékezik.

A régi fotó sokakban ébreszt nosztalgiát, boldogságot

Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

Egyik olvasóink Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költőre emlékezne

Fotó: Olvasói fotó

A költő emlékére

Kecskemétről Kovács István József költő Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költőre emlékezne. Olvasónk volt egykoron a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke. Ez a 2003-as felvétel egyik rendezvényükön készült az Erdei Ferenc művelődési központban. Buda Ferenc költő volt a vendégük a költészet napján.

Az MN 86.Önálló Vegyesrepülő-osztály hadrendjébe szervezett IL-28-as frontbombázó-század Kecskemétre települt

Fotó: Olvasói fotó

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1963-as. Az MN 86.Önálló Vegyesrepülő-osztály hadrendjébe szervezett IL-28-as frontbombázó-század Kecskemétre települt 1958-1966. között. Hat ilyen típusú gépet üzemeltetett az alegység. A fotón a repülőgépeket kiszolgáló állomány pózol. A felvételen, többek közt: Csernus István, Molnár János, Horváth Ferenc, Papp András, Fieder György, Kovács Sándor, Gaál Lajos, Virtlik István, Juhász Tamás és Ollé Márton tisztek, altisztek, valamint a sorállomány látható.

Irma néni szakács készíti a lakodalomban az érteleket

Fotó: Olvasói fotó

Szakácsnő

Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezne. Babák Valérkával 1969 októberében kötött házasságot. Először október 4-én a polgári esküvő után a lányos háznál lakodalmaztak, majd október 11-én a templomban fogadtak örök hűséget, és a fiús háznál mulattak. A lányos háznál a tázlári Irma néni szakács készítette el a vacsorát, tyúkhúslevest és sült húst. Nagyon finom volt. Sajnos Valérka már nem él, de szeretett emléke örök.