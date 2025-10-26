2 órája
Akik a bombázókat szolgálták – emlékezetes kecskeméti pillanatot őriz a régi fotó
A retró felvételek Bács-Kiskun vármegyei olvasóink életének egy-egy pillanatát örökítették meg. A régi fotók még azokban is kellemes emlékeket ébreszthetnek, akik nem ismerik a sztori főszereplőit. A fényképek hidat képeznek a múltba, az időutazás sok szép élmény felidézést jelentheti.
Ezúttal is sokszínű a régi fotók palettája. A legérdekesebb talán egy régi katonai fotó, mely a frontbombázó-század tagjait örökítette meg. A sok kedves családi fénykép között van két iskolás és két esküvői emlék. Egy pedig a közelmúltban elhunyt kecskeméti költőóriásra, Buda Ferencre emlékezik.
A költő emlékére
Kecskemétről Kovács István József költő Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költőre emlékezne. Olvasónk volt egykoron a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke. Ez a 2003-as felvétel egyik rendezvényükön készült az Erdei Ferenc művelődési központban. Buda Ferenc költő volt a vendégük a költészet napján.
Katonaélet
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1963-as. Az MN 86.Önálló Vegyesrepülő-osztály hadrendjébe szervezett IL-28-as frontbombázó-század Kecskemétre települt 1958-1966. között. Hat ilyen típusú gépet üzemeltetett az alegység. A fotón a repülőgépeket kiszolgáló állomány pózol. A felvételen, többek közt: Csernus István, Molnár János, Horváth Ferenc, Papp András, Fieder György, Kovács Sándor, Gaál Lajos, Virtlik István, Juhász Tamás és Ollé Márton tisztek, altisztek, valamint a sorállomány látható.
Szakácsnő
Bócsáról Bak Antal saját esküvőjére emlékezne. Babák Valérkával 1969 októberében kötött házasságot. Először október 4-én a polgári esküvő után a lányos háznál lakodalmaztak, majd október 11-én a templomban fogadtak örök hűséget, és a fiús háznál mulattak. A lányos háznál a tázlári Irma néni szakács készítette el a vacsorát, tyúkhúslevest és sült húst. Nagyon finom volt. Sajnos Valérka már nem él, de szeretett emléke örök.
Szép emlék
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni, köztük sok az iskolás emlék. Ezen az 1990 körül készült fotóján egykori osztályának diákjai láthatók, a fotós egy vidám pillanatot kapott el. Mint osztályfőnök is boldogan emlékszik vissza a régi szép emlékekre
2+1 ünnep
Lajosmizséről Bessenyi Istvánné Ludányi Gabriella férjét szeretné meglepni ezzel a fényképpel. Dupla ünnep kapcsán: 90. születésnapját ünnepli István, és pont 64 évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak. 1961. október 15-én esküdtek meg a budapesti Árpád Házi Szent Erzsébet templomban. Harmadik jubileum pedig, hogy István 70 éve érettségizett Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban.
Prága
Kecskemétről Balogné Imrefi Anna négy évtized távlatába tekintene vissza. Férjével, Gáborral fiatalon bejárták Európát. Gyermekeink születése előtt hátizsákkal utaztak, rengeteg közös kalandot éltek át, konzervekkel és diákszállásokkal. Ez a felvétel Prágában örökítette meg őket 1981-ben.
Zsákban ugrálás
Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin fotója a 80-as éveket idézi meg. A sándortelepi iskolások Madarak és Fák Napja rendezvényén sokféle ügyességi játékban bizonyíthattak. Lánya, Katalin éppen zsákban ugrálgat.
